Nieuwe docu kaart misstanden bij Nederlandse politie aan

In de nieuwe 2Doc-uitzending De Blauwe Familie komen klokkenluiders uit de politieorganisatie aan het woord die bij hun werkgever melding hebben gemaakt van racisme, machtsmisbruik, discriminatie en falend leiderschap en vervolgens het leven is zuur gemaakt. Slachtoffers worden weggepest, weggepromoveerd of ontslagen.

Code doorbreken

Op een geheime locatie komen zes politiemensen, een advocaat en een vakbondsleider aan het woord over de misstanden op de werkvloer van de politie. Ze hebben besloten om de ‘blauwe code van stilte’ te doorbreken. Het risico is groot. Voor hen die nog in dienst zijn, staat hun baan op het spel, maar de maat is vol.

Misstanden

In het begin van De Blauwe Familie weerklinken de stemmen van politiemedewerkers die hebben besloten om uiteindelijk toch niet mee te werken aan deze interviewfilm van Maria Mok en Meral Uslu over misstanden bij de Nederlandse politie. Zes anderen, veelal van niet-Nederlandse afkomst, zijn wél bereid om zich uit te spreken.

De docufilm laat zien dat de politietop inclusiviteit met de mond belijdt, maar dat de praktijk heel anders is.

Trauma’s

Een Surinaams-Nederlandse rechercheur in de docu: ‘Ik heb het mijn zoon echt verboden, jij gaat niet bij de politie zolang ik leef. Al dat verdriet, ellende, de trauma’s die ik eraan heb overgehouden. Ik wil hem daarvoor behoeden.’

De Blauwe Familie is maandag 23 mei om 20.25 te zien op NPO2. Online is de documentaire al te bekijken via de site van 2Doc.