Nieuwe explosies in Amsterdam en Rotterdam

Bij een bedrijfspand aan de Koolhavenstraat in Schiedam is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief ontploft. Dat gebeurde volgens de politie rond 03.00.

Capuchon

Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade aan het pand ontstaan.

De politie zegt dat een getuige drie mannen heeft weg zien rennen. Ze droegen donkere kleding en hadden een capuchon op. Ze zijn niet aangehouden.

Metrostation Postjesweg

In Amsterdam-Nieuw-West was er in de afgelopen nacht een ontploffing voor de deur van een thuiszorginstelling aan de Postjesweg. Er raakte niemand gewond. De deur van het pand is door de explosie beschadigd. Het gebeurde rond 04.00. Twee mannen zouden te voet richting metrostation Postjesweg zijn weggerend.

De zorginstelling zit schuin schuin tegenover het politiebureau van de Postjesweg.

Rotterdam-Zuid

In Rotterdam was er op de late dinsdagavond een ontploffing op de Flakkeesestraat in Rotterdam-Zuid (foto). De ruit van een kinderkamer sneuvelde en de gevel van een portiek liep beschadigingen op. Niemand raakte gewond. Een getuige heeft volgens de politie twee mannen zien wegrennen.