Nieuwe extra beveiligde zittingszaal in PI Vught geopend

Kleine zittingszaal Het betreft een kleine zittingszaal waar onderdelen van strafzaken kunnen plaatsvinden. De realisatie van de nieuwe zittingszaal kostte 15 miljoen euro. De rechter beslist per zaak of gebruik van de extra beveiligde zittingszaal passend is of dat de zitting in een van de andere extra beveiligde zittingslocaties van de Rechtspraak moet plaatsvinden, zoals in Justitieel Complex Schiphol en de Bunker in Amsterdam-Osdorp.

Complexiteit

Daarbij kijkt de rechter naar de complexiteit van de zitting, het aantal verdachten en andere direct betrokkenen, zoals advocaten en eventuele getuigen en benadeelde partijen. De zittingen in de zaal kunnen via een videoverbinding door pers en publiek worden gevolgd. Voor de pers is daarnaast een aantal plekken in de zittingszaal beschikbaar.

De nieuwe zittingszaal valt formeel onder de rechtbank Oost-Brabant. Alle rechtbanken en gerechtshoven kunnen er gebruik van maken.

De gevangenis in Vught is de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek samenkomen, naast het Justitieel Complex Schiphol.

Toename

Het aantal rechtszaken met een hoog veiligheidsrisico is de afgelopen jaren gegroeid, wat de behoefte aan extra beveiligde zittingslocaties vergroot. Naast Vught worden er in de komende jaren ook nieuwe EBZ-locaties in Vlissingen en Lelystad gerealiseerd. Die in Vlissingen moet in 2028 klaar zijn. Een zwaarbeveiligde zittingslocatie bij PI Lelystad moet de Bunker in Amsterdam-Osdorp vervangen.

