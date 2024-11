23 november 2024

‘Nieuwe feiten Paarlberg laten bewijs afpersing Endstra ongemoeid’

Het argument van de advocaat-generaal (AG) bij die Hoge Raad voor de conclusie dat de vastgoedondernemer Jan-Dirk Paarlberg niet-ontvankelijk is in zijn herzieningsverzoek bij de Hoge Raad treft geen doel. Dat schrijven de advocaten van Jan-Dirk Paarlberg aan de Hoge Raad, in een reactie op het negatieve advies van de AG over Paarlberg’s herzieningsaanvraag, in een zogeheten “Borgersbrief”.