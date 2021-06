Nieuwe methode: cocaïne verwerkt in houtskool

Connect on Linked in

Politiediensten in Spanje en Portugal zeggen een nieuwe methode van smokkel van cocaïne te hebben ontdekt: cocaïne die middels een chemisch proces was verwerkt in houtskool. Er is 862 kilo van in beslag genomen in Medina del Campo, een stad in het noordwesten van Spanje, in de provincie Valladolid. Een in Spanje bekende drugshandelaar uit Baskenland is één van de hoofdverdachten. Hij stuurde een netwerk van bedrijven aan.

Het onderzoek in Spanje en Portugal is meer dan een jaar geleden begonnen. Een commercieel bedrijf in de vastgoedsector trok de aandacht van de politie omdat het verschillende verdachte importen over zee liet doen. Het bedrijf was verweven met tal van andere bedrijven in verschillende sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van de administratie van agrarische bedrijven en de invoer van diepvriesproducten. In de bedrijven ging weinig economische activiteit om.

Uiteindelijk kwam de Bask J.A.P.A. in beeld, een man die bij de politie bekend was als een belangrijke drugshandelaar in Noord-Spanje, die bovendien elf maanden in hechtenis had doorgebracht in Bolivia voor cocaïnehandel.

De politie begon zowel hem als een Algerijnse medeverdachte te observeren en ook de importen die ze lieten verzorgen, die vooral via een Portugese haven verliepen. De koopwaar leek weinig of niets van doen te hebben met de aard van de bedrijven die de twee leidden.

Uiteindelijk controleerden de Portugese autoriteiten twee containers met houtskool, waarbij de houtskool positief testte op cocaïne.

De verdachten namen de “houtskool” af van Mexicaanse en Colombiaanse groepen. Het spul was op het eerste gezicht niet van echt te onderscheiden en ook de karakteristieke geur van cocaïne was geëlimineerd. De zakken waarin houtskool met cocaïne was verpakt waren maar een klein deel van de totale lading zakken met echte houtskool. Van de 1.364 zakken in de containers bevatten er slechts 30 drugs.

Het plan was om de lading naar laboratoria in het noorden van Spanje te brengen om er het snuifbare cocaïne-hydrochloride van te produceren.

Toen de containers in Medina del Campo aankwamen greep de politie in. Naast de Baskische zakenman en de Algerijn werd nog een derde persoon gearresteerd, de man die de bedrijfsruimte had gehuurd.