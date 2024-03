Nieuwe opsporingseenheid voor onderzoek in gevangenissen

Connect on Linked in

Justitie, politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben een zogenaamde Detentie Intelligence Unit opgericht. Die dienst moet voorkomen dat criminelen vanuit de gevangenis actief blijven, of bijvoorbeeld illegaal spullen krijgen aangeleverd. Dit meldt het Algemeen Dagblad woensdag op haar website.

Beeld: een gevangenis in Nederland

Voorkomen

De eenheid is opgericht, om te voorkomen dat criminelen vanuit hun gevangenschap nog opdracht kunnen geven tot het uitvoeren van misdaden. Belangrijke aanleiding was het feit dat Ridouan Taghi via zijn neef Youssef, tevens zijn advocaat, zijn criminele organisatie kon blijven aansturen vanuit de extra beveiligde gevangenis, aldus de krant.

Ook het feit dat de hoofdverdachte in de Hedelse afpersingszaak, Ali G., opdrachten tot aanslagen op een fruitbedrijf kon blijven geven, was een reden tot oprichting van de eenheid.

Daarnaast richt men zich bijvoorbeeld op activiteiten met drones, die worden gebruikt om zaken de gevangenis binnen te smokkelen. Het gaat dan onder meer om mobiele telefoons en drugs. Ook wil men rivaliserende groepen uit elkaar houden in de inrichtingen.

Vaag

Jirko Patist is officier van justitie bij het Landelijk Parket die verantwoordelijk is voor de portefeuille Detentie, Veiligheid en Contraterrorisme. Hij legt uit in welke gevallen het opsporingsteam zal optreden. ‘Het is natuurlijk niet zo dat als een crimineel eenmaal in de gevangenis zit, hij zomaar stopt met zijn activiteiten.’

Maar als er tot nog toe tussen het gevangeniswezen, politie en OM al informatie werd uitgewisseld, bleef het volgens hem vaak heel vaag: ‘Dan vangt het gevangenispersoneel een gesprek op van een gedetineerde in verhuld taalgebruik. Aan alles voelen ze aan dat het stinkt. Maar als de informatie zo onduidelijk blijft, gaat er geen politieteam mee aan de slag.’

Verdenking

Juist in dit soort situaties moet de nieuwe eenheid DIU uitkomst bieden. ‘Zodat je er informatie van politie en OM op kunt leggen en zo tot een serieuze verdenking kunt komen. Eentje op basis waarvan je wel een opsporingsonderzoek kunt starten. Want dan kun je ook echt het verschil maken’, aldus Patist op AD.nl