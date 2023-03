Nieuwe technieken in heropend onderzoek dood Ferdi Mathilda

Print This Post

De politie heeft het onderzoek naar de moord op de 31-jarige Ferdi Mathilida, in Eindhoven, in 2019, opnieuw opgepakt. Ze is onder meer bezig met een visuele reconstructie.

Dood

Ferdi Mathilda uit Boxtel wordt donderdagochtend 28 november 2019 rond 7.00 dood gevonden in het centrum van Eindhoven. Dat is op de parkeerplaats van een pand aan de Fuutlaan, aan de kant van het spoor. Uit onderzoek blijkt dat Ferdi door extreem geweld om het leven is gebracht. Hij is de avond ervoor met een kennis op pad gaat naar het centrum van Eindhoven.

De parkeerplaats waar Ferdi ligt, is van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Dat biedt ondersteuning bij de aanpak van georganiseerde misdaad. Tussen het slachtoffer en het overheidsgebouw is geen verband, blijkt later uit onderzoek.

Mathilda had een Antilliaanse achtergrond, en was vader van een dochter. Hij werd door vrienden omschreven als ‘goedlachs’.

Onderzoek

Om alsnog tot een oplossing in de zaak te komen, wordt het onderzoek door de politie opnieuw tegen het licht gehouden. De plek waar Ferdi in 2019 om het leven werd gebracht is destijds uitgebreid onderzocht. Meerdere sporen werden veiliggesteld, waaronder een mes en een hamer.

Op dit moment werkt de politie aan een visuele reconstructie, waarbij onder meer een drone wordt ingezet. De plaats delict, relevante sporen of bewakingsbeelden krijgen een plek in die visuele reconstructie.

Beelden

Aandacht voor de zaak komt er ook via een uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant, bij Omroep Brabant. Maandag worden nog nooit eerder getoonde beelden vertoond, en wordt de laatste dag uit het leven van Ferdi gereconstrueerd.

Het Openbaar Ministerie maakte eerder deze week al bekend dat ze een beloning van 15.000 euro uitlooft, voor de gouden tip waarmee de moord op Mathilda kan worden opgelost.

Dinsdag 4 april komt de zaak over de dood van Ferdi Mathilda ook in Opsporing Verzocht.