Nieuwe topman Interpol beschuldigd van marteling en toestaan onwettige detenties

Connect on Linked in

De nieuwe voorzitter van de internationale politieorganisatie Interpol is een generaal: Ahmed Naser al-Raisi, afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. De man wordt door mensenrechtenorganisaties ervan beschuldigd martelingen, ontvoeringen en onwettige detenties te hebben laten uitvoeren. Onder meer Dubai en Abu Dhabi maken deel uit van de VAR. Al Raisi is afkomstig uit Abu Dhabi.

Misbruikt

Daar werd hij na een carrière bij de politie General Director of Central Operations van de politie. Hij was betrokken bij de arrestatie in 2018 van de Brit Matthew Hedges die waarschijnlijk vals beschuldigd werd van spionage. Hedges diende een aanklacht in tegen Raisi. Er zijn in vijf landen, waaronder Frankrijk en Turkije, aangiftes in behandeling tegen Raisi. Raisi zou ook het systeem van internationale signalering van gezochte verdachten en veroordeelden te hebben misbruikt.

Dubai is een andere deelstaat van de VAR. Dat land staat bekend bij mensenrechtenorganisaties om foltering en schenden van mensenrechten. Niettemin haalde Nederland recent in een verdrag de banden met de autoriteiten in Dubai en de VAR aan, met als doel door Nederland gezochte verdachten te kunnen arresteren.

Symbolisch

De functie van Raisi bij Interpol is ceremonieel maar wel symbolisch. De operationele leiding heeft secretaris-generaal Jürgen Stock, een Duitser. Raisi werd donderdag gekozen door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Interpol, waarbij ook Nederlandse politiemensen en topambtenaren vertegenwoordigd zijn.