19 november 2024

Nieuwe verdachte opgepakt voor Haarlemse liquidatiepoging

Maandag heeft de politie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar een liquidatiepoging in Haarlem, in de nacht van 5 op 6 juni 2024. Het is een 30-jarige man. Maandag werd bekend dat de politie Sami Bekal Bounouare (“Pacho”) op de Nationale Opsporingslijst heeft geplaatst. Hij wordt er van verdacht de poging te hebben aangestuurd.