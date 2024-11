Sami Bekal Bounouare op Nationale Opsporingslijst, gezocht voor meerdere levensdelicten

Sami Bekal Bounouare wordt er van verdacht dat hij een poging liquidatie heeft aangestuurd in de nacht van 5 op 6 juni 2024 in Haarlem. Het beoogde slachtoffer betrof een Iraanse activist en publicist. Hier zijn drie verdachten voor aangehouden. Een 38-jarige Tunesiër, een 27-jarige Colombiaan en een 27-jarige vrouw uit Den Bosch. Die laatste is “Chy” K., de ex-vriendin van Bounouare. Zij zitten nog vast. Volgens Franse media zou het doelwit Siamak Tadayon Tahmasbi zijn. Tahmasbi zou op 6 juni zelf de politie hebben gebeld na een verdachte situatie bij zijn woning.

Liquidatie Capelle aan den IJssel

Ook wordt Sami Bekal Bounouare verdacht van betrokkenheid bij de uitvoering van een liquidatie in Capelle aan den IJssel op 23 juli 2021. Hierbij werd de 37-jarige Iraakse dj Wisam Al-Albassi doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Het incident kreeg ook aandacht, omdat de hond van Wisam zijn baasje bleef beschermen, toen de hulpdiensten arriveerden.

Spaanse oud-politicus

Bounouare komt ook internationaal in beeld. Hij wordt er ook van verdacht betrokken te zijn bij de moordaanslag op de Spaanse oud-politicus en oud-Europarlementariër Alejandro Vidal-Quadras (79), in november 2023 in Madrid. Die raakte zwaargewond toen hij in zijn gezicht werd geschoten. De recherche in Spanje gaat ervan uit dat een Iraanse geheime dienst de huurmoord had uitgezet in het criminele milieu. De AIVD maakte eerder bekend Iran te verdenken van het plegen en plannen van aanslagen op Iraniërs in Nederland.

Verblijfplaats

Sami Bekal Bounouare is geboren in Palma de Mallorca, maar bracht een groot deel van zijn leven door in de Rijnmond. Bij politie en justitie daar was hij bekend in verband met kleinere strafbare feiten, onder meer vuurwapenbezit. Bounouare heeft een Marokkaans en Spaans paspoort, maar woonde sinds 2010 in Nederland. Hij woonde voornamelijk in Rotterdam, maar heeft ook in Schiedam en Den Bosch gewoond. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend. Hij is de afgelopen jaren ook gezien in onder andere Colombia, Brazilië, Turkije, Spanje en Qatar.

Beloning

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn opsporing en arrestatie. Hij wordt vanaf vanavond ook internationaal gesignaleerd via Interpol en wordt op de Europese Most Wanted-lijst geplaatst.

In de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdagavond 19 november is er ook aandacht voor de zaak.

