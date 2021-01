Nieuwe verdachte opgepakt voor Sittardse liquidatiepoging

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de poging tot liquidatie in het Limburgse Sittard heeft de politie zaterdagochtend rond 06.30 een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een man van 36 jaar uit Sittard. In de Bradleystraat werd op 12 september jl. Anthy P. (38) beschoten. Hij raakte ernstig gewond.



De man is gearresteerd in een hotel in de gemeente Sittard-Geleen. Vrijdagmiddag hield het rechercheteam ook al een verdachte aan. Dat was een man van 35 jaar uit Maastricht. Na de aanhouding werd diens woning doorzocht. Daarbij zijn twee vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen.

Met de aanhoudingen van deze twee verdachten zegt de politie misschien meer duidelijkheid te verkrijgen over het motief en/of aanleiding van de poging liquidatie in Sittard.

Het onderzoek loopt nog en er volgen waarschijnlijk nog meer aanhoudingen.

Net zoals de verdachte uit Maastricht zit de Sittardenaar in voorlopige hechtenis met beperkingen. Dit betekent dat ook hij geen contact met de buitenwereld mag hebben, alleen maar met zijn advocaat.