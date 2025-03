7 maart 2025

Nieuwe verdachte schietpartij 11-jarige gewonde

In het politieonderzoek naar de schietpartij waarbij op 16 februari in Rotterdam een 11-jarig jongetje uit Hoogvliet-Rotterdam zwaargewond raakte, is dinsdag een nieuwe verdachte opgepakt. Het een 16-jarige Rotterdamse jongen. Er zitten nog drie verdachten vast in het onderzoek.