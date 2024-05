Nieuwe verdachten gepakt van overval op juwelier met zwaard

Print This Post

De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden van een gewelddadige overval op een juwelier in Roosendaal. Tips van het publiek, naar aanleiding van aandacht voor de zaak in opsporingsprogramma’s, hielpen mee in het vinden van de mogelijke daders. De overvallers maakten bij de overval gebruik van een machete, waarmee ze de winkeleigenaar zelfs raakten.

Beeld: bewakingsbeelden van de overval op de juwelier in Roosendaal, waarbij de overvallers gebruikmaakten van een zwaard.

Aangehouden

De politie heeft woensdagochtend een 19- en 20-jarige man, allebei uit Roosendaal, aangehouden als verdachten van een gewelddadige overval op een juwelier in die stad. Die overval vond al op 11 mei 2022 plaats.

De afgelopen weken bracht de politie via de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Brabant beelden van deze overvallers naar buiten. Eerder al werden er twee mannen aangehouden, nu zitten dus ook een derde en een vierde verdachte vast.

Zwaard

Tijdens de overval bedreigden de daders de eigenaar met een zwaard en een wapen en sloegen ze met veel kracht de vitrines stuk. Klanten renden weg en hadden het idee dat ze moesten rennen voor hun leven.

Na de overval reden de daders, met hun bivakmutsen nog op, op twee motorscooters de hoek om over het fietspad de Laan van Brabant in. Op het Molenbeekpad, buiten Roosendaal, werden de twee motorscooters in brand gestoken. Van de daders ontbrak ieder spoor.

In de opsporingsprogramma’s vroeg de politie het publiek mee te denken in het onderzoek. De recherche ontving vervolgens veel tips en ook namen van mogelijke daders. Die tips leidden mede tot de aanhouding van de vier verdachten.