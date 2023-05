Nieuwe verdachten geweldsincident Bijlmer melden zich bij politie

Print This Post

De politie heeft in het onderzoek naar het geweldsincident op station Bijlmer in Amsterdam van vorige week, twee nieuwe verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongens van 13 en 12 jaar oud. Volgens Het Parool is er ook aangifte gedaan tegen het slachtoffer.

Melden

De twee jongens kwamen zich woensdag zelf melden, nadat de politie had opgeroepen dat zij de beelden van het incident herkenbaar zou uitzenden.

In totaal zijn er nu negen verdachten aangehouden in de zaak. De recherche verwacht dat hier nog meer op zullen volgen. Van de negen verdachten zitten er nog drie vast. Het gaat bij de verdenking om poging doodslag.

Ongevraagd

De man die vorige week vrijdag door een grote groep jongeren op station Bijlmer Arena werd mishandeld en op het spoor werd geduwd, zou kort voor het incident een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond hebben gezoend. Dit berichtte Het Parool eerder.

Er zou inmiddels aangifte zijn gedaan van aanranding tegen het nog altijd onbekende slachtoffer.

Over de toedracht van de gebeurtenis wil de politie nog geen concrete uitspraken doen. De politie wil nog niet ingaan op wat de verdachten op dit moment aan het verklaren zijn. Ze wil vooral verklaringen van getuigen opnemen, en die niet beïnvloeden met informatie over een mogelijke aanleiding van het incident. De politie legt dat uit in een filmpje.

Slachtoffer

Wie het slachtoffer in deze zaak is, staat inderdaad nog altijd niet vast. Rechercheurs hebben wel contact gehad met een omstander die het slachtoffer na zijn val op het spoor weer het perron op heeft geholpen. Deze omstander gaf aan dat het slachtoffer geen Nederlands sprak, en weinig Engels. Het accent van het slachtoffer leek Italiaans te zijn, zo stelde de omstander.

De omstander omschreef het slachtoffer verder als een man met een lichte huidskleur van zo’n veertig jaar oud.