Nieuwe verdachten in beeld voor moord “Appie” Belhadj in 2016

De 29-jarige Belhadj werd in de vroege ochtend van maandag 9 mei 2016 rond 05.30 door meerdere schoten om het leven gebracht in de flat Kikkenstein. Jason L., alias rapper Djaga Djaga kreeg in 2019 in hoger beroep 18 jaar cel omdat hij Belhadj naar de bewuste flat had gelokt met de belofte dat daar drie ‘wijven’ waren die in zouden zijn geweest voor seks.

Jason L. was toen al lang en breed op weg naar Rotterdam. Toen Belhadj bij het laatste portiek van de flat aankwam, werd hij onmiddellijk onder vuur genomen door een lang onbekend gebleven schutter. Hij werd in zijn hoofd en romp getroffen en overleed ter plaatse.

Vermoedelijke schutter

In april 2025 was er een mogelijke doorbraak in het onderzoek toen de destijds 32-jarige Eedward “Eddie” N. werd aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de vermoedelijke schutter te zijn geweest bij de liquidatie. N. werd in 2024 veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de ontvoering van een 15-jarige jongen in Amsterdam-Zuid. Hij zou voor zijn arrestatie vorig jaar niet eerder in beeld zijn geweest bij de recherche voor de liquidatie van “Appie” Belhadj.

Nieuwe beelden

Recente verklaringen en nieuw forensisch bewijs nabij de plaats delict, hebben het onderzoeksteam nieuwe aanknopingspunten opgeleverd. Daarnaast waren er volgens de recherche kort na het delict aanwijzingen dat er in de gemeenschap meer informatie was over mogelijke betrokkenen. Hierdoor heeft het onderzoeksteam extra aanwijzingen dat er, naast de lokker en schutter, meer personen betrokken zijn geweest bij de liquidatie.



De politie heeft daarom nieuwe beelden gedeeld van twee onbekende personen die te zien zijn in de flat, vlak voor de schietpartij. Wie de twee denkt te herkennen, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

Gijzeling

In oktober schreef Het Parool dat Belhadj enkele weken voordat hij werd doodgeschoten al eens zou zijn gegijzeld. De gijzeling gebeurde enkele weken eerder bij de toenmalige Club Nova in de Leidsebuurt. Dat zou volgens justitie blijken uit recent leesbaar gemaakte chats.

Zie ook:

‘Verdachte van moord op “Appie” Belhadj blijft langer vastzitten’