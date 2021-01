Nieuwsjaarsnacht: meerdere agenten belaagd, tientallen arrestaties (UPDATE)

Connect on Linked in

Volgens de Nederlandse Politiebond is nieuwsjaarsnacht op veel plaatsen onrustig verlopen, al was het “niet de jaarlijkse veldslag”. Ondanks het vuurwerkverbod werd er toch op verschillende plaatsen vuurwerk afgestoken. Daarnaast waren er opvallend veel autobranden en kwam het op enkele plaatsen tot confrontaties met de politie, waarbij ook agenten bekogeld werden met vuurwerk. Er vonden tientallen arrestaties plaats.

In Wapenveld loste een politieagent een waarschuwingschot nadat hij werd belaagd door een groep jongeren. Hij sprak de jongeren aan omdat ze vuur hadden gestookt.

In Amsterdam-Osdorp werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk en waren er grote groepen jongeren aanwezig. Er zijn vijf aanhoudingen verricht. Niemand raakte gewond.

Vooral in de Graafsewijk in Den Bosch kwam het tot ernstige ongeregeldheden. Daar werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk en gingen twee auto’s in vlammen op. In Veen, Hedel en Waardenburg kwam de ME in actie na ongeregeldheden.

Vuurwerkpistool

Ook in Drenthe, Friesland en Groningen was de politie regelmatig het doelwit van geweld. In Geesbrug moest de ME in actie komen omdat de brandweer werd bekogeld met zwaar vuurwerk door een groep van 30-40 personen. Daar zijn twee personen voor aangehouden. In Hoogersmilde werden twee arrestaties verricht nadat politieagenten door tientallen mensen werden belaagd met vuurwerk en bierflesjes. Bij de arrestaties werd een vuurwerkpistool in beslag genomen waarmee de agenten werden belaagd.

Hotel beschoten

In Leeuwarden en Nieuwehorne werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen en moest de ME ingrijpen. Een ME-voertuig en een politieauto raakten daarbij beschadigd. Er werden hier meerdere aanhoudingen verricht.

Ook in Appingedam en Nieuwe-Pekela werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Er zijn vier aanhoudingen gedaan. In Joure werd een hotel beschoten met een carbidkanon waardoor alle ramen sneuvelden. Hotelgasten die op het moment van de knal voor het raam naar buiten keken kwamen met de schrik vrij.

Op de Havezatelaan in Deventer raakten 20 woningen beschadigd door een explosie op straat. Onder andere de ruiten van veel woningen sneuvelden. Er vielen geen gewonden. Er is één verdachte aangehouden.

Bij een ruzie in Renkum werd vlak voor nieuwjaarsnacht een man aangehouden die een agent in het gezicht sloeg. De politie kwam met meerdere voertuigen af op een ruzie waarbij tientallen mensen betrokken waren en greep in. (tekst loopt door na de advertenties).

Agenten gewond in bunker

Bij een illegaal feest in een pand aan de Koningsweg bij Arnhem moest de ME eraan te pas komen om de ontruiming met ongeveer 70 bezoekers ordelijk te laten verlopen. In de bunker van het pand werden vervolgens stenen gegooid naar de politie waardoor drie agenten gewond raakten. De politie heeft drie aanhoudingen verricht voor openlijk geweld.

Aan de Robijnhof in Utrecht bekogelden jongeren de politie met stenen. De ME werd ook hier kort ingezet, maar dat leidde niet tot confrontaties en arrestaties.

In Woudenberg was een groep van ongeveer 80 personen aanwezig waarbij de weg werd geblokkeerd en vuurwerk naar winkelpanden werd gegooid. Er werd één aanhouding verricht.

In de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek zijn er tot 05.00 in totaal 27 personen aangehouden voor onder meer ordeverstoring en openbare dronkenschap.