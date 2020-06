Nigeriaanse big boy gearresteerd in Dubai

Connect on Linked in

In Dubai is de Nigeriaanse miljonair Ray Hushpuppi gearresteerd op verzoek van de Amerikaanse FBI. Hij zou betrokken zijn geweest bij witwassen na een grote fraude met beademingsapparatuur. De arrestatie vond plaats in een luxueuze villa. Ook een Nigeriaanse vriend van hem is opgepakt.

Er zou een signalering zijn geweest door Interpol. De fraude zou gaan om de verkoop van apparatuur ter waarde van 35 miljoen dollar. De apparatuur was bestemd voor ziekenhuizen in reservaten voor Amerikaanse Indianen voor de behandeling van corona-patienten.

De echte naam van Hushpuppi is Raymond Igbalodely. Hij is vooral in Afrika populair maar ook in toenemende mate in Europa en de Verenigde Staten. Op zijn Instagram-account profileert hij zich met luxe goederen als ‘real estate developer’. Maar over de herkomst en werkelijke omvang van zijn welvaart is verder vrijwel niets bekend.