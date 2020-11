NLS-kopstuk Shurandy Q. op Dubai aangehouden om liquidaties (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie in Dubai heeft donderdag Shurandy Q. aangehouden, een van de kopstukken van de Curaçaos/Nederlandse straat- en misdaadcrew No Limit Soldiers (NLS), die de moord op politicus Helmin Wiels in 2013 uitvoerde. De arrestatie is gebeurd op verzoek van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. Dat meldt The Daily Herald.

Q. wordt verdacht van verschillende liquidaties, het leiden van een criminele organisatie, ontvoering en het witwassen van geld in verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten. Zijn advocaat Inez Weski zegt tegenover Crimesite nog van niets te weten.

“Tyson”

Justitie is al jaren op zoek naar Curaçaoënaar Shurandy “Tyson” Q. uit de wijk Koraal Specht. Vorig jaar werd een speciaal team gevormd met agenten uit Sint Maarten, Curaçao en Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Voor de arrestatie in Dubai is samengewerkt met de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten.

Grote invloed

Hoewel Q. niet op Curaçao of Sint Maarten woonde, bleef zijn invloed volgens justitie in deze landen onverminderd groot. Dit was het resultaat van zijn vermoedelijk wereldwijde criminele netwerk. Het Openbaar Ministerie op Curaçao vraagt ​​nu om zijn uitlevering.

Huiszoekingen

Deze uitleveringsprocedure kan enige tijd in beslag nemen, aangezien het Koninkrijk der Nederlanden (waar Curaçao onder valt) geen uitleveringsverdrag heeft met Dubai. Na de arrestatie van Q. hebben op verschillende locaties huiszoekingen plaatsgevonden. Ook op Curaçao en in Nederland zijn diverse huiszoekingen uitgevoerd.

De politie meldt het onderzoek voort te zetten en meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

EBI

In januari 2016 werd Q. door de rechtbank Haarlem (na een eis van 15 jaar cel) in hoger beroep vrijgesproken voor cocaïnesmokkel naar Nederland en betrokkenheid bij een liquidatiepoging van een Bonairiaan met de bijnaam “Quick” . Q. verbleef langere tijd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij werd in 2013 aangehouden op Jamaica waar hij sinds oktober 2012 legaal verbleef en is toen in allerijl overgevlogen naar Curaçao en vervolgens naar Nederland.