‘NL’se aannemer vast voor grootschalige drugs- en sigarettenhandel’

De 67-jarige Nederlandse bouwondernemer Hendrik P. is donderdagavond opgepakt in zijn woonplaats Maaseik in een onderzoek naar grootschalige drugs- en sigarettenhandel. Dat schrijft weekblad Knack. In hetzelfde onderzoek van de Belgische en Nederlandse politie zijn woensdagochtend in België dertien verdachten gearresteerd. In Nederland werden acht verdachten opgepakt bij vijftien invallen. In totaal werden 29 huiszoekingen uitgevoerd, waarvan veertien in België.

Politie en justitie zien Hendrik P. als de spilfiguur van de drugshandel en de illegale productie van sigaretten. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich richtte op sigarettenproductie, wietteelt en twee drugslabs.

Aquino-clan

In Maasmechelen werd ‘luitenant’ Nico B. van de Aquino-clan opgepakt. Hij kwam in juni 2019 vrij met een enkelband na een celstraf van zeven jaar voor internationale cocaïnetransporten. De criminele organisatie rond de broers Aquino, een familie uit Maasmechelen, zou gedurende zeker vijftien jaar minstens 2,4 ton cocaïne hebben geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika. De twee broers Raf Aquino en Mario Aquino werden in 2017 voor het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot respectievelijk tien en zeven jaar cel.

Invallen

Bij de invallen in België van woensdagochtend werden onder meer verschillende luxe horloges, dure voertuigen zoals een Porsche Taycan 4S en ongeveer 20.000 euro cash in beslag genomen. In Nederland werden ongeveer 50.000 euro cash en luxe horloges in beslag genomen.

Tijdens de grootschalige politieactie werkten in België ongeveer 80 politiemensen mee. Aan Nederlandse zijde werkten circa 140 medewerkers van politie, justitie, FIOD en douane mee.