NL’se drugshandelaar opgepakt in Spanje voor witwassen 6 miljoen euro (VIDEO)

De Spaanse politie heeft een prominente Nederlandse drugshandelaar van Colombiaanse afkomst opgepakt die volgens hen lid was van het Cali-drugskartel. De man die in Marbella woont werd opgepakt in Málaga. Hij wordt verdacht van het witwassen van zeker zes miljoen euro aan cryptomunten. Dat schrijven Spaanse media.

De Nederlandse verdachte, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, zou volgens de politie jarenlang hebben gefungeerd als Europees vertegenwoordiger van het voormalige Cali-kartel, in vooral Groot-Brittannië en Nederland. Ook zou hij banden hebben gehad met de nummer één op de Interpol-lijst van meest gezochte personen.

Luxe woning

De man hield zich volgens de politie op grote schaal bezig met het witwassen van drugsgeld. Bij een inval in zijn luxe woning in Marbella hebben rechercheurs 85.000 euro cash geld, vijftien creditcards, drie luxe horloges, meerdere gegevensdragers en drie luxe wagens in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op een bankrekening.

In zijn Nederlandse woning in Delft werd voor 170.000 dollar (ruim 143.000 euro) aan cryptovaluta en tal van documentaires en computermateriaal in beslag genomen, waaronder verschillende cryptocurrency wallets.

Voortvluchtig

De aanhouding vond plaats na een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en de Spaanse politie en de Belastingdienst. Het onderzoek startte in 2018 toen bleek dat de Nederlander op de vlucht was voor de Nederlandse politie en in Málaga een criminele groepering actief was die drugsgeld witwaste. Afgelopen zomer werd ontdekt dat de man zich in Marbella had gevestigd.

Cocaïnehandel

Tijdens het onderzoek ontdekten de Nederlandse autoriteiten dat de voortvluchtige zich had ontwikkeld van een directe tussenpersoon bij drugshandel tot het witwassen van winsten uit cocaïnehandel. Zo maakte hij gebruik van cryptocurrencies en was hij in Marbella gaan wonen om een ​​bedrijf op te richten dat zich toelegde op het verhandelen ervan.

De Nederlandse autoriteiten hebben berekend dat hij met dit soort valuta meer dan zes miljoen euro heeft witgewassen.