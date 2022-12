NL’se “voetbalmakelaar” krijgt 16 jaar cel in Engeland voor drugssmokkel

Connect on Linked in

De 61-jarige Antwerps-Nederlandse “voetbalmakelaar” Abraham S. uit Goes is woensdag in Engeland veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor het vervoeren van 74 kilo heroïne en 128 kilo cocaïne die afgelopen voorjaar bij de Kanaaltunnelterminal in beslag werd genomen. S. werd begin deze maand nog in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel wegens oplichtingspraktijken.

Op 10 juni 2022 werd een in België geregistreerde witte Renault Master-bestelwagen tegengehouden voordat de chauffeur op een trein van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk stapte. De chauffeur vertelde agenten van de Border Force dat hij naar Ashford reisde, daar een nacht zou blijven en dan zou terugkeren.

Zijpanelen

De National Crime Agency (NCA) werd ingeschakeld om onderzoek te doen, nadat grensbewakers pakketten heroïne en cocaïne hadden gevonden die verborgen waren in de zijpanelen van het voertuig. In totaal werd 74 kilo heroïne en 128 kilo cocaïne aangetroffen, met een volgens de NCA geschatte Britse straatwaarde van ruim 12 miljoen pond.

Tweede busje

Een half uur later werd een tweede busje aangehouden, bestuurd door de 61-jarige Abraham S. uit Goes. Hij verklaarde ook dat hij naar Ashford reisde en daar een nacht zou blijven. In zijn voertuig werden geen drugs aangetroffen, maar er werden een elektrische boorset, dop en bouten gevonden die overeenkwamen met die uit de lambrisering van het eerste busje, wat insinueerde dat hij betrokken was bij het verbergen van de drugs.

S. ontkende dit aanvankelijk tijdens verhoren met rechercheurs, maar hij werd schuldig bevonden en woensdag voor de Canterbury Crown Court veroordeeld tot 16 jaar celstraf wegens het importeren van klasse A-medicijnen. De bestuurder van het eerste busje, de 69-jarige Marius V. uit de Antwerpse wijk Borgerhout, werd niet schuldig bevonden.

Oplichter

“Voetbalmakelaar” Abraham S. werd begin december door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens oplichtingspraktijken. De Antwerpse Nederlander uit Goes deed zich voor als grote voetbalmakelaar en lichtte zakenpartners op voor bijna drie miljoen euro. S. was ooit assistent-coach bij Royal Antwerp FC.