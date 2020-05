Nog drie verdachten opgepakt in Helmonds drugsnetwerk

Connect on Linked in

De politie in Helmond heeft de afgelopen dagen nog drie mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de handel in harddrugs. Vrijdagochtend werden in de stad al drie mannen opgepakt van 24, 25 en 35 jaar. De zes verdachten behoren tot hetzelfde netwerk dealers dat actief is in de binnenstad van Helmond en daarbuiten.

Vrijdagavond meldde een 18-jarige Helmonder zichzelf op het politiebureau omdat hij wist dat hij gezocht werd. Maandagochtend werden twee mannen uit Helmond van 28 en 25 aangehouden in een woning in de stad. Bij de 28-jarige werd een handelshoeveelheid drugs aangetroffen.

Volgens de politie leverden de verdachten vaak vanuit hun woningen drugs aan andere straatdealers. Eerder dit jaar werden door de politie al een tiental van deze straatdealers aangehouden in verband met dit onderzoek.