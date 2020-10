Nog twee arrestaties voor schietpartij in woning Boskoop

Print This Post

In de zaak rond een schietpartij in een woning aan het Zijde in Boskoop (Zuid-Holland) op 27 september, heeft de recherche op donderdag nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Boskoop en een 23-jarige man uit Waddinxveen.

Bij de schietpartij ’s nachts rond 03.40 raakte een 22-jarige man zwaargewond. Kort na het incident werd er al een 30-jarige man uit Boskoop aangehouden, hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis. De andere verdachten zitten in volledige beperking en worden maandag voorgeleid.