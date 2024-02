Nog twee arrestaties voor xtc-lab in bedrijfspand Den Helder

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdag twee arrestaties verricht in een onderzoek naar een drugslab in Den Helder dat dinsdag werd ontdekt. Het gaat om een 43-jarige man en een 39-jarige vrouw uit Den Helder. Hun rol wordt verder onderzocht, meldt de politie. Op de dag zelf werd al een 40-jarige man uit Den Helder opgepakt.

Haarstudio

Dinsdagmiddag 15.30 deed de politie, naar aanleiding van een tip, een instap bij het bedrijfspand aan de Marsdiepstraat. Bij de inval in de haarstudio ontdekte de politie een in werking zijnde synthetisch drugslab. In het pand werd ruim 100 kilo MDMA (werkzame stof in xtc) aangetroffen. Ook bevonden zich in het pand ruim 200 liter MDMA-houdende vloeistoffen.

Ontruimd

Vrijwel direct werd de omliggende winkelstraat afgesloten, de brandweer ingeschakeld en omliggende panden ontruimd. Vervolgens hebben brandweer en politie onderzoek verricht. Het drugslab is ontmanteld en de aanwezige spullen zijn na de vondst ontmanteld, afgevoerd en vernietigd.

Tijdens het aantreffen van het drugslab, werd al een 40-jarige man uit Den Helder aangehouden. Hij zit vast.