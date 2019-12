Noodkreet via kerstkaart uit Chinese gevangenis (VIDEO)

Connect on Linked in

Een man die gevangen zit in een Chinese gevangenis en kerstkaarten moet maken tijdens de verplichte werkuren, heeft een wanhopige boodschap naar buiten gesmokkeld om aandacht te vragen voor zijn erbarmelijke omstandigheden. De man zit gedetineerd in de Qingpu gevangenis in Shanghai en smeekt om hulp van mensenrechtenorganisaties. Een 6-jarig meisje vond de boodschap in de kerstkaart.

Dwangarbeid

Het Engelse meisje, Florence Widdicombe, wilde een kerstkaart schrijven aan een vriendinnetje en maakte een nieuw gekocht pakje open. Toen ze de eerste kaart opende, vond ze een briefje met de volgende tekst:

We worden gedwongen om tegen onze wil te werken. Help ons alstublieft en licht mensenrechtenorganisaties in. Neem contact op met Peter Humphrey.

Peter Humphrey is een Britse journalist die vier jaar geleden in dezelfde gevangenis vast zat vanwege een valse aanklacht van spionage. De vader van het meisje nam contact met Humphrey op en die schreef een artikel over de kwestie in de Sunday Times. Hij zat twee jaar gevangen in Shanghai en vermoedt dat zijn celgenoten de noodkreet hebben geschreven. Zij zitten met 12 man op één cel in een zeer sober regime.

Ze moeten slapen op roestige metalen bedden met een matras van 1 centimeter. In de winter is het steenkoud want er is geen verwarming en ’s zomers bloedheet, want geen airco. Elke ochtend om 5:30u worden ze gewekt. In mijn tijd was werken vrijwillig, je kon er iets mee verdienen om zeep en tandpasta te kopen. Inmiddels is het kennelijk verplicht.

De supermarktketen die de kerstkaarten verkocht, Tesco, is daar inmiddels mee gestopt. ‘We willen geen producten verkopen die in gevangenissen worden gemaakt en zijn tegen dwangarbeid’. Peter Humphrey reageert: ‘Dat klinkt aardig van Tesco, maar hiermee wordt de gevangenen hun enige communicatiemiddel ontnomen, terwijl hun omstandigheden erdoor niet verbeteren.’

Primark

Het is niet voor het eerst dat Chinese gevangenen via spullen die ze moeten maken, boodschappen buiten de gevangenismuren smokkelen. In 2012 vond een vrouw in het Amerikaanse Portland een bericht in haar Halloween-versieringen. En in 2014 trof een Noord-Ierse vrouw een boodschap aan in een broek van de Primark.