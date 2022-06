Noord-Brabant: twee acties tegen georganiseerde wietteelt

Connect on Linked in

De politie heeft deze week twee acties gehouden tegen teelt van wiet en handel in softdrugs. Dinsdagochtend werd binnengevallen in een ondergrondse kwekerij in Boxtel. Ook in Eindhoven waren er invallen, in een ander onderzoek, daar zijn vier mannen gearresteerd. Een van hen zal worden geplukt van zijn bezittingen omdat hij nog een groot bedrag met de Staat moest verrekenen.

Auto’s

In de loods aan de Roond in Boxtel vonden agenten een kwekerij in de gierput onder het gebouw. In een kantoor in de loods was een geheime ladder naar de gierput bebouwd. Beneden stonden ruim 750 planten. De planten werden geruimd en de bijbehorende apparatuur, zoals lampen zijn in beslag genomen. Zowel de stroom als het water bleken illegaal te zijn afgetapt.

Op het erf van de loods stonden drie auto’s die op naam staan van de 37-jarige verdachte. De verdachte werd niet gearresteerd maar zijn auto’s werden wel meegenomen. Er is verder vijf kilo aan gedroogde wiettoppen in verpakking meegenomen.

Tonnen betalen

Op de Fakkellaan in Eindhoven waren dinsdag invallen op verdenking van georganiseerde handel in softdrugs. Ter plaatse zijn twee mannelijke hoofdverdachten, de bewoners, van 28 en 73 jaar aangehouden. Twee andere (mannelijke) aanwezigen van 38 en 52, eveneens uit Eindhoven, zijn ook aangehouden. De politie zegt informatie te hebben gekregen over de groep.

In een woning trof de politie verschillende goederen aan die in verband gebracht kunnen worden met drugshandel, zoals gereedschappen, sealbags en een geldtelmachine. Naar aanleiding van deze vondsten werd ook de woning van beide andere aangehouden mannen, eveneens op de Fakkellaan, onderzocht. Er is verder een kilo wiet en ruim 20.000 euro aan cash geld aangetroffen en in beslag genomen.

Eén verdachte moet in verband met eerdere veroordelingen nog een bedrag van ettelijke tonnen euro’s betalen. Volgens de politie waren er opvallend veel luxe goederen op het adres van deze oudste verdachte aanwezig. Een deurwaarder van het CJIB is hierop geattendeerd. Er zullen diverse dure goederen in beslag genomen worden, verwacht de politie.