‘Noord-Nederlandse havens kwetsbaar voor import cocaïne’

Gemeenten langs de Noord-Nederlandse kust maken zich zorgen over toename van import van drugs in hun havens. Dat blijkt uit een reportage van Nieuwsuur. Burgemeesters vrezen dat criminelen op zoek gaan naar alternatieve routes nu controles in Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen steeds strenger worden.

Vlissingen

De belangrijkste havens in het noorden zijn Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl en de Eemshaven.

Vlissingen wordt steeds meer cocaïne in beslag genomen. De controles zijn daar nu aan het verscherpen. Waarschijnlijk hebben cocaïne-importeurs jaren geleden besloten om meer cocaïne via Vlissingen binnen te brengen toen in Rotterdam de controles strenger werden.

Toegenomen

Een woordvoerder van gemeente Het Hogeland, waaronder Lauwersoog en de Eemshaven vallen, vermoedt nu al dat criminele activiteit is toegenomen.

In de meeste noordelijke havens komen geen containers aan, maar er is zeer weinig toezicht op binnenkomende scheepvaart. Het is al langer bekend dat Urker visserschepen cocaïne hebben binnengebracht. Die visserschepen pikten pakketten cocaïne op vanaf de Noordzee.

Aan de noordelijke kusten worden van tijd tot tijd geperste cocaïneblokken gevonden, een indicatie dat er soms cocaïne aan land gebracht wordt.

Zeiljachten en vissersschepen kunnen havens van Harlingen en Lauwersoog zonder toezicht in- en uitvaren.