‘Noordelijke Driehoek’: strategische cocaïneroute van Ecuador naar Mexico

De marine in El Salvador heeft op 13 mei twee Ecuadorianen en een Colombiaan gearresteerd die met een narco-boot 810 kilo cocaïne van Ecuador naar Mexico wilden smokkelden. Honduras, Guatemala en El Salvador vormen de zogenaamde ‘Noordelijke Driehoek’, die gecontroleerd wordt door de Guatemalteekse drugsorganisatie Los Huistas.

(Archieffoto)

Veel cocaïne die Ecuador verlaat naar Mexico gaat door de ‘Noordelijke Driehoek’. De narco-boot waarin de twee Ecuadorianen en een Colombiaan zaten met 810 kilo cocaïne aan boord, vertrok van Esmeraldas (Ecuador) naar de kust van Oaxaca (Mexico). De drie werden op 13 mei door de Salvadoraanse marine gearresteerd op ruim 900 kilometer ten zuidwesten van de Salvadoraanse kust.

Arrestaties

De autoriteiten in El Salvador zeggen dat van juni 2019 tot mei 2022 in totaal 16 Ecuadoranen, 11 Colombianen, 18 Mexicanen, 27 Guatemalteken, 44 Salvadoranen en vier Nicaraguanen zijn gearresteerd voor betrokkenheid bij internationale cocaïnehandel. Het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de krant Primicias dat 45 landgenoten zijn aangehouden door de Salvadoraanse autoriteiten.

De consulaire afdeling van de ambassade van Ecuador in Guatemala, meldde dat van de 32 Ecuadorianen die in Guatemala zijn aangehouden er 28 celstraffen uitzitten voor drugshandel, terwijl er in Honduras geen meldingen zijn van gedetineerde landgenoten.

Los Huistas

De antinarcotica-autoriteiten berekenen dat 37,5% van de 2.000 ton cocaïne die Colombia per jaar produceert via Ecuador via de lucht en over zee wordt gesmokkeld. In Ecuador kan een kilo cocaïne tot 5.000 dollar kosten, maar eenmaal in de ‘Noordelijke Driehoek’ kost elke kilo tussen de 10.000 en 12.000 dollar. Het gebied wordt gecontroleerd door de Guatemalteekse bende Los Huistas, een criminele organisatie onder leiding van Eugenio Darío Molina López, alias “Don Darío”. Ze verdienen grof geld met de smokkel van vooral cocaïne, crystal meth en heroïne.

10 miljoen dollar

De Amerikaanse autoriteiten hebben een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de voortvlcuhtige drugshandelaar Eugenio Darío Molina López.

Mexicaanse drugskartels

Los Huistas ontstond in 1990 en is voornamelijk gevestigd in de regio Huehuetenango in het noordwesten van Guatemala, die grenst aan Mexico. Volgens de DEA is bendeleider Eugenio Darío Molina López de leverancier van de Mexicaanse kartels Jalisco Nueva Generación (CJNG) en het Sinaloa-kartel, die de drugshandelroutes controleren in Ecuadoraanse kustprovincies zoals Esmeraldas, Manabí en Guayas.

Voor deze doeleinden gebruiken ze nationale drugsbendes, zoals Los Lobos, die een alliantie aangingen met Los Chone Killers, Los Tiguerones en Gansters, en samenwerken met Jalisco Nueva Generación, terwijl rivaal Los Choneros zou worden gekoppeld aan het Sinaloa-kartel.