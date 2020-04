Noorse miljonair verdacht in verdwijningsonderzoek echtgenote

Print This Post

De Noorse miljonair Tom Hagen (70) is dinsdag aangehouden omdat de politie hem ervan verdenkt in 2018 met Halloween zijn echtgenote te hebben laten verdwijnen. De 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen voerde op 31 oktober 2018 nog een telefoongesprek en was nadien spoorloos.

Briefje

De politie ging uit van een ontvoering omdat in het huis waar ze verbleef een briefje werd gevonden, met de boodschap dat er voor negen miljoen euro aan losgeld in cryptovaluta zou moeten worden betaald. In het briefje werden verder ernstige bedreiging geuit.

Indertijd werd ook een schoenafdruk gevonden van iemand die bij de ontvoering betrokken zou zijn geweest en ook sleepsporen in de woning. Daarna was er nog op verschillende momenten contact met de gijzelnemers. De afgelopen jaren rees het vermoeden dat de vrouw niet meer in leven was omdat ervoor door de ontvoerders geen bewijs werd geleverd.

De zaak is in Noorwegen, waar relatief weinig misdaad voorkomt, zeer prominent in de media geweest.

‘Minder geloofwaardig’

Hagen is aangehouden voordat hij ’s ochtends naar zijn werk kon gaan. Politie-agenten wachten hem op en namen hem mee naar een politiebureau in Lørenskog.

Op een persconferentie heeft een politiewoordvoerder gezegd dat Hagen wordt verdacht van moord of betrokkenheid bij moord. ‘Gaandeweg is die verdenking toegenomen’, aldus de politie, ‘en zijn andere hypothesen minder geloofwaardig geworden.’ Volgens de politie was de ontvoering een ‘misleiding’. Het onderzoek richt zich nu op de vraag welke andere personen bij de moord betrokken zijn geweest.

Hagen is succesvolle investeerder in energieprojecten en ontroerend goed en zou goed zijn voor een vermogen van ongeveer 200 miljoen dollar.