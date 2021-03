Oekraïner in Landgraaf aangehouden met 3 miljoen euro in auto

Connect on Linked in

De politie heeft op 2 maart een 45-jarige man uit Oekraïne aangehouden in Landgraaf met bijna 3 miljoen euro in zijn auto. Het cash geld zat in drie boodschappentassen.

Na binnengekomen informatie uit de gekraakte chatdienst Sky werd de man uit Oekraïne gecontroleerd op de Wiel Ringenlaan in Landgraaf. In de auto werd in totaal 2.947.750 euro gevonden. Deze stapels geld waren in verschillende coupures en met elastiekjes vastgemaakt.

De man had volgens de recherche geen duidelijke verklaring voor het geldbedrag en is aangehouden op verdenking van witwassen.

Het onderzoek loopt nog en de 45-jarige Oekraïner is voorlopig in vrijheid gesteld.