Officier: ‘Advocaten dienen soms meer belang bende dan belang verdachte’

Advocaten lijken soms meer het belang van een criminele bende te dienen dan de belangen van de verdachten die ze in een strafzaak bijstaan, dat zei volgens Het Parool officier van justitie George Rasker woensdag voor de Amsterdamse rechtbank in een drugszaak. In die zaak staan twee Britten terecht voor het vervoer van 59,08 kilo cocaïne in een verborgen ruimte in een busje.

ANPR

Het kenteken van het busje stond geregistreerd in het ANPR-systeem (automatic numberplate recognition) dat langs de hoofdwegen nummerplaten herkent van als verdacht aangemerkte voertuigen. De twee wisselden hun eerst toegewezen advocaten in voor één en dezelfde. Officier Rasker vindt dat merkwaardig omdat de twee heel verschillende belangen zouden kunnen hebben, onder meer nu de bijrijder zegt onwetend een lift te hebben gekregen.

Drugsbendes

Rasker denkt dat wisselen van advocaten ingegeven is door de leiding van drugsbendes. Rasker: ‘We hebben te maken met criminele organisaties die héél erg lijken op organisaties die wel legaal zijn. Net zoals legale organisaties hebben ook criminele organisaties een juridische afdeling.’

Furieus

Yehudi Moszkowicz, de huidige advocaat van beide verdachten, reageerde tegen Het Parool furieus. Hij overweegt een klacht tegen officier van justitie Rasker in te dienen vanwege ‘de insinuaties’ aan zijn adres. Moszkowicz: ‘de verdachten gaan er zelf over welke advocaat ze nemen. De vrije keuze van een advocaat is een mensenrecht. Die uitspraken over mij gaan hem duur komen te staan. Kwalijk dat hij van alles durft te verkondigen op een zitting waar ik me niet kan verdedigen. Hij neemt het risico dat hij niet alleen uit zijn nek kletst, maar me ook nog eens ten onrechte beschadigt.’

Gelogen

Moszkowicz zegt verder dat in het dossier gelogen wordt over de aanhouding. Volgens hem blijkt uit door hem opgevraagde stukken dat de bus al in de ANPR stond vanwege ‘indicatoren’ die op een verborgen ruimte wijzen. Dat de bus van de weg is gehaald vanwege opvallend rijgedrag, zoals de politie schrijft, is volgens hem lariekoek. De ANPR is volgens hem gebruikt als opsporingsmiddel en dat mag niet zomaar.