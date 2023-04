Offline gehaalde website bood digitale identiteiten te koop aan

Connect on Linked in

De FBI en Europol hebben samen met de Nederlandse politie Genesis Market offline gehaald. Op deze website was het mogelijk om miljoenen gebruikersprofielen met daarin online “fingerprints” te kopen. Met die informatie was het voor hackers mogelijk om identiteitsfraude te plegen en de digitale identiteit en het digitale leven van hun slachtoffers over te nemen. In Nederland zijn 17 aanhoudingen verricht en 23 doorzoekingen gedaan. Wereldwijd zijn er in 17 landen honderden doorzoekingen gedaan.

(Beeld JBMedia, inval in het onderzoek op de Brede Hilledijk in Rotterdam)

Pensioengeld

Ruben van Well, teamleider van het Rotterdamse cybercrimeteam zegt: ‘Met de unieke unieke digitale vingerafdruk kunnen hackers op naam van slachtoffers zaken bestellen en te betalen in webwinkels of in bepaalde gevallen zelfs volledige bank-, crypto-, of beleggingsrekeningen plunderen.’

In Nederland bevonden zich zowel slachtoffers als verdachten. Zo was er een Nederlandse man waarbij 70.000 euro aan pensioengeld werd geroofd. Door inspanningen van politie en betrokken bedrijven kon dat geld worden teruggegeven maar de man is weken bezig geweest om al zijn wachtwoorden en andere inschrijvingen te corrigeren. Ook moest hij een nieuw paspoort aanschaffen.

Met helpdesk

Genesis Market was volgens Europol wereldwijd een van de grootste facilitatoren voor cybercriminelen. De site stelde zich op als een professionele dienstverlener compleet met een helpdesk en adviezen.

Het aantal verhandelde gebruikersaccounts is wereldwijd geschat op tenminste 1,5 miljoen informatiepakketjes over een identiteit. Vermoedelijk zijn meer dan twee miljoen slachtoffers besmet zijn, waaronder zo’n 50.000 Nederlanders.

De politie heeft een website beschikbaar gesteld waar mensen kunnen checken of hun e-mail in handen van Genesis Market was.