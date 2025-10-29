OM: 26 jaar cel voor standrechtelijke executie in Eindhoven

Schietpartij na ruzie De schietpartij vond plaats op 23 juni 2024 op de Rode Kruislaan in Eindhoven. Volgens het OM werd Bakioglu door Mohammad A. (20) met een kogel in het hoofd geraakt, na wat begon als een verkeersruzie. De dader zou kort daarvoor klappen hebben gekregen van het slachtoffer. In plaats van aangifte te doen namen ze volgens de officier van justitie tot eigenrichting, ‘het was een afrekening.’

Medeplichtig

Het OM stelt dat de drie medeverdachten, twee 20-jarigen en een man van 23, volledig medeplichtig aan moord zijn. Ze reden samen in een Ford Fiesta en zouden bewust naar Bakioglu hebben gezocht. Uit camerabeelden en telefoongegevens blijkt dat de vier mannen ruim twintig minuten rondreden op zoek naar het slachtoffer, onder meer bij winkelcentrum Woensel XL.

Toen ze Bakioglu bij het Dunantpark zagen, stopten ze en stapten uit. Mohammad A. liep recht op hem af en loste het fatale schot.

Antwerpen

De mannen hadden volgens het OM al eerder samen gewelddadige delicten gepleegd. Zo namen ze deel aan een woningoverval in Uden in mei 2024 en aan een gewapende bedreiging in Antwerpen enkele weken voor de moord. Op de dag van de moord zouden de vier bovendien van plan zijn geweest iemand met een vuurwapen te beroven van een Rolex-horloge.

In de auto voorafgaand aan het incident was duidelijk dat A. uit was op wraak. De anderen grepen niet in, hoewel ze wisten dat A. een pistool bij zich had en het doorlaadde. Het OM rekent het hen zwaar aan dat ze hem niet probeerden te stoppen.