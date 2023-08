OM: ‘Analyse pgp-chats leidt tot inval bij onopvallende crimineel’

Connect on Linked in

Door honderden miljoenen pgp-chats van bijvoorbeeld EncroChat en Sky ECC te analyseren komt de recherche nu personen die tegen die ‘jarenlang een opvallend crimineel bestaan hebben geleid’, aldus het Openbaar Ministerie. Op 18 juli blijkt er een man te zijn gearresteerd in Velsen die bezig was met cocaïne maken uit gips.

(Beeld Michel van Bergen)

Onder de radar

Het Openbaar Ministerie bracht hiervan woensdag een persbericht naar buiten. De verdachte is een 51-jarige man uit Velsen die niet in Nederland was ingeschreven. Zo is hij volgens justitie jarenlang onder de radar gebleven.

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie de man wist te identificeren als gebruiker van de chatapplicatie Sky ECC. Uit de chatgesprekken die de verdachte voerde, zou duidelijk zijn geworden dat hij zich bezighield met drugshandel.

Drugsadministratie

Onderdeel van het onderzoek was een inval op 18 juli in woningen, loodsen en bedrijfsgebouwen van de man in Badhoevedorp, Eemnes en Noordwijk. Daarbij werd een lab gevonden dat waarschijnlijk een cocaïnewasserij had moeten worden. Ook is de ‘zeer gedetailleerde drugsadministratie’ gevonden aldus het OM.

Deze administratie ging over de dagelijkse handel in drugs, waaronder cocaïne, LSD, GHB, MDMA en ketamine. Verder zijn er zes vuurwapens gevonden, wat de 51-jarige man ook een aanklacht wegens illegaal wapenbezit oplevert.

Gips

Justitie denkt dat de man 1600 kilo cocaïne heeft “uitgewassen” uit een partij gips waarin cocaïnepasta was verwerkt, maar die partij is niet in beslag genomen. Ook zou uit verf op schilderijen cocaïne zijn gewonnen.

Hij wordt er ook van verdacht een poging te hebben ondernomen cocaïne vanuit Colombia te importeren en voorbereidingshandelingen te hebben getroffen voor de invoer van nog een andere een partij cocaïne.

De man zit vast. Wanneer hij voor de rechter komt is nog niet duidelijk.

Blanco strafblad

De man was nog nooit met politie of justitie in aanraking geweest.

Justitie zegt dat de schat aan informatie in de gekraakte berichten nog meer personen worden gevonden die jarenlang een onopvallend crimineel bestaan hebben geleid. Op basis van deze chats werd een onderzoek begonnen.