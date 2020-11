OM: bedrijf in Houten was growshop

Connect on Linked in

Politie en Openbaar Ministerie zijn woensdag binnengevallen bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Houten. Het bedrijf zou productiemiddelen verkopen voor de teelt van wiet. Volgens het parket van Midden-Nederland is een groot aantal spullen voor de wietteelt afgevoerd en is er ook (digitale) administratie in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De inval volgde nadat er bij de politie informatie was binnengekomen dat het bedrijf aan de Pakketboot professionele en grootschalige illegale wietteelt mogelijk maakt. Dit is sinds enige jaren strafbaar.

De gemeente Houten heeft de twee loodsen die bij het bedrijf in gebruik zijn gecontroleerd. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet zal de burgemeester het gebouw en de loodsen voor een bepaalde periode sluiten.

Andere bedrijfsgebouwen

De gemeente heeft ook andere bedrijfsgebouwen in de omgeving onderzocht. Dat gebeurde naar aanleiding van signalen over mogelijke activiteiten in strijd met het bestemmingsplan en om de activiteiten in de panden beter in beeld te krijgen. In een van de panden werden goederen aangetroffen die gebruikt zijn voor de productie van drugs. In een ander pand wordt waarschijnlijk illegaal gewoond.