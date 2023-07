‘OM blunderde in onderzoek Weski, vervolging mogelijk in het geding’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie zou in het onderzoek naar advocaat Inez Weski (68) het verschoningsrecht hebben geschonden. Dat schrijft het FD. Het OM nam tijdens de arrestatie van Weski in april op haar kantoor een grote hoeveelheid vertrouwelijke documenten in beslag. Daarin stond vertrouwelijke informatie over haar cliënten, die onder het verschoningsrecht vallen. Het OM mag daar geen kennis van nemen.

Het FD schrijft dat de fout van het OM grote gevolgen kan hebben in het onderzoek naar Weski. Het zou er zelfs voor kunnen zorgen dat de advocaat niet vervolgd wordt. Het schenden van het verschoningsrecht geldt als een misdrijf. Het verschoningsrecht is het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen van de rechter.

Harde schijf

Tijdens de arrestatie van advocaat Weski nam justitie op 21 april een grote hoeveelheid vertrouwelijke documenten uit haar Rotterdamse kantoor in beslag. De vertrouwelijke stukken stonden op een harde schijf van haar computer. De meegenomen informatie valt zodoende onder het voor de advocatuur cruciale verschoningsrecht, waardoor het OM deze niet mag inzien.

Proces-verbaal

Desondanks heeft de officier van justitie op 25 mei een proces-verbaal gedeeld met ‘informatie uit het onderzoek’ naar Weski. Dat onderzoek draagt de codenaam 26Palma. Zo belandde informatie die de officier van justitie niet mocht hebben bij de zaaksofficier van 26Palma. Die deelde dat vervolgens weer met andere collega’s. Volgens een ingewijde gaat het om ‘informatie waarnaar het OM héél graag verder onderzoek zou willen doen’.

Het OM liet na daarvoor eerst toestemming te vragen bij de rechter-commissarissen die toezicht houden op het onderzoek naar Weski. Toen de rechter-commissarissen later alsnog hoorden wat er was gebeurd, lieten ze weten dat dit ‘uiteraard niet de bedoeling’ is.

Het OM zegt om formele redenen niet inhoudelijk te kunnen reageren op de zaak.

‘Verifieerbaar vernietigen’

Peter Hanenberg, de Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten, is geschokt door het nieuws: ‘Juist in deze zaak verwacht je de grootste zorgvuldigheid van het OM. Je moet gewoon veilig je verhaal kunnen doen bij een advocaat, zonder dat de staat daarin kan wroeten. In landen waarin dit wel gebeurt, zouden u en ik niet willen leven.’

De deken wil dat het OM grondig uitzoekt wat er met Weski’s vertrouwelijke documenten is gebeurd en wie ze allemaal hebben bekeken. Verder eist Hanenberg dat het OM alle gegevensdragers overdraagt aan de rechter-commissaris. Eventuele kopieën moet het OM ‘verifieerbaar vernietigen’.

Verdacht

Weski (68) wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.