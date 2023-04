Advocaat Inez Weski opgepakt, verdacht van deelname aan criminele organisatie

Connect on Linked in

Advocaat Inez Weski (68) is vrijdag gearresteerd. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organsatie en het doorspelen van informatie van haar cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught naar de buitenwereld. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Onder leiding van de rechter-commissaris zijn vrijdag het kantoor in Rotterdam en de woning van de advocaat doorzocht. Daarbij was ook de deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam aanwezig. De advocaat zit vast in alle beperkingen en wordt vrijdag verhoord.

Inez Weski wordt door justitie verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt ze verdacht van het ‘schenden van geheimen’. SkyECC

Weski wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar cliënt Ridouan Taghi door te geven. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Weski liep al langere tijd en is gestart naar aanleiding van ontsleutelde berichten van SkyECC waaruit volgens justitie zou blijken dat ze mogelijk informatie van Ridouan Taghi doorspeelde naar familieleden van Taghi.

Youssef Taghi

Het onderzoeksteam van de politie stelde in juli 2022 tijdens de strafzaak tegen Ridouan’s neef Youssef Taghi dat er sprake van was dat er usb-sticks naar Taghi in de EBI zouden worden gesmokkeld door de advocaat van Taghi, Inez Weski. Daarover spraken de officieren van justitie op de openbare zitting. Ze zeiden aan de rechtbank onderzoek hiernaar te hebben gedaan maar dat dit niet is gebleken.

Familieleden van Taghi zouden in pgp-chats hebben gesproken over de smokkel van usb-sticks, maar daarbij de naam van Weski niet hebben genoemd. De informatie over Weski zou de start zijn geweest van het onderzoek dat is uitgemond in de verdenkingen tegen Youssef Taghi.

5,5 jaar cel

Deze neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi werd in januari dit jaar veroordeeld tot 5,5 jaar cel. De rechtbank stelt vast dat Youssef Taghi als advocaat van Ridouan, hoofdverdachte in het Marengo-proces, berichten heeft doorgegeven. Hierdoor konden criminele activiteiten blijven doorgaan terwijl Ridouan Taghi vastzat in de EBI.

Het OM heeft met de arrestatie van Weski gewacht tot haar pleidooien in het Marengo-proces erop zaten. De advocaat zou vrijdag nog op de zitting in het proces verschijnen, maar die was geannuleerd.