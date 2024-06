OM: Brabantse familie investeerde met Piet Costa in cocaïnetransport van 25 ton

Connect on Linked in

Justitie heeft voor de rechtbank in Den Bosch dinsdag tegen een groep mannen en een vrouw uit de beruchte Brabantse familie R. tot twintig jaar cel geëist voor het leiden van een criminele organisatie die internationaal in MDMA en cocaïne handelde. Hoofdverdachte Chris R. is op vrije voeten. Hij is volgens het Openbaar Ministerie spoorloos.

Lith

Het gaat om de tak van de familie R. uit Lith. In 2023 is Martien R. uit Oss door het gerechtshof tot zestien jaar cel veroordeeld, voor het leiden van een criminele drugsorganisatie.

Naast de voortvluchtige Chris R. is er nog een verdachte die in Dubai verblijft, wiens zaak in oktober voor zou moeten komen.

Duizenden kilo’s

De verdenking is dat er door de groep duizenden kilo’s MDMA zijn geproduceerd en verkocht, en dat er meer dan 1200 kilo cocaïne is ingevoerd. De vele miljoenen euro’s die de drugshandel opleverde, zouden door de organisatie zijn witgewassen en via ondergrondse bankiers weggesluisd naar Spanje en Dubai.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de organisatie in ieder geval zeven jaar lang heeft gedraaid. ‘Ze zijn groot geworden in de wiet en gingen daarna over op de nog lucratievere handel van eerst MDMA, daarna (meth)amfetamine en de laatste jaren met name cocaïne’, zei de officier van justitie van het landelijk parket.

12-jarige stiefzoon

De handel kwam aan het licht door berichten van vier encryptiediensten die de politie heeft opgerold, EncroChat, Sky ECC, Exclu en An0m. Het onderzoek is gestart op 3 oktober 2022.

Justitie schetste op basis van de chats hoe Chris R. zijn dan 12-jarige stiefzoon (de inmiddels 20-jarige) medeverdachte “Kleine” Martien uit Lith klaarstoomt voor ‘zijn carrière’ binnen de organisatie.

Ook werd volgens de officier uitvoerig overlegd over het uit de weg ruimen van iemand in het criminele milieu die dreigde een boekje open te doen over de criminele zaken van de leiders van de organisatie.

Chris R. staat daarom ook terecht voor deze poging tot uitlokking van moord.

Bolivia

Uit gesprekken die Chris R. via EncroChat voerde blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat hij succesvol heeft geïnvesteerd in een deel van de 1200 kilo Boliviaanse cocaïne die de veroordeelde Roger “Piet Costa” P (52) heeft geïmporteerd.

Twee dagen na het succes informeerde R. wanneer ze ‘weer nieuwe zetten’. Deze keer investeert hij samen met een partner in 4000 kilo (ieder 2000). In totaal van de in totaal 25000 kilo die de 52-jarige man wilde gaan importeren.

Drijvende bok

Die 25 ton was een plan van Piet Costa, zo blijkt uit het dossier. Een drijvende bok, een reparatieschip, had met ‘een fake-opdracht’ naar een Colombiaanse haven moeten worden gestuurd. Tijdens maandenlange “werkzaamheden” buitengaats, waarbij ook personen binnen de Colombiaanse marine hadden moeten worden omgekocht, zou de cocaïne beetje bij beetje aan boord moeten worden gebracht. Na voltooiing van de “opdracht” zou de drijvende bok dan weer met cocaïne naar Europa terugreizen.

Van het project kwam niets meer terecht nadat Piet Costa aan het einde van politie-operatie tegen EncroChat, in juni 2020, werd gearresteerd.

Echtgenote

Naast stiefzoon Martien R. (20), verdacht van voorbereidingshandelingen van drugshandel, witwassen en deelname aan de criminele organisatie, staat ook de echtgenote van Chris R. terecht, wegens witwassen.

Op de zitting waren alleen Martien R. en een 32-jarige man uit Waalwijk aanwezig. Die laatste staat terecht omdat hij voor de groep drugs en geld koerierde.

De verdachte Sjef R. is ook voortvluchtig, hij zit mogelijk in Dubai. Justitie dicht hem ook een grote rol toe bij de logistieke en financiële operaties van de groep. Of hij inderdaad naar in oktober naar Nederland zal komen voor zijn proces is afwachten.

Kaan D.

Ook Kaan D. (28) is een verdachte in de zaak. Hij werd al veroordeeld voor een rol in de organisatie van Martien R. uit Oss.

Tegen Kaan D. loopt nog een rechtszaak waarin hij terechtstaat voor de moord op autohandelaar Peter Netten, op een woonwagenkamp van de familie R. in Oss.

De rechtbank doet op 30 augustus uitspraak.

