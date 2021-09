OM: brandstichters vrachtwagen waren lid Caloh Wagoh

Connect on Linked in

Twee van de vier verdachten van het in brand steken van een vrachtwagen met chauffeur hebben banden met motorclub Caloh Wagoh. Dat blijkt uit een verslag van TC/Tubantia over een regiezitting bij de rechtbank in Arnhem. In augustus vorig jaar werd in Doesburg een vrachtwagen in brand gestoken. De slapende chauffeur raakte zwaargewond.

Hagenaar

De officier van justitie verklaarde dat twee mannen uit Delft en Den Haag de brand hebben gesticht in opdracht van een Hagenaar (52). Die zou concurrentie op vervoer van kleding naar Italië hebben willen uitschakelen. De Hagenaar D. heeft samen met zijn vrouw een transportbedrijf in Zoetermeer. Volgens justitie heeft de Hagenaar contact gezocht met een man uit Dordrecht om de brandstichting te regelen. De Hagenaar zou als lid ‘een belangrijke positie’ bij Caloh Wagoh hebben, of hebben gehad.

Italië

Een van de uitvoerders had mogelijk een openstaande schuld bij Caloh Wagoh.

D. is ook in Italië verdacht van een brandstichting bij een vrachtwagen van hetzelfde bedrijf, in oktober 2019 in Prato. Toevallig lag daarin toen de chauffeur te slapen die in Doesburg zwaargewond raakte. In Italië is overigens nog een andere vrachtwagen in brand gezet.

Een van de verdachte uitvoerders heeft voor D. belastende verklaringen afgelegd en deels schuld bekend. Volgens justitie blijkt de schuld van D. als leider van het groepje ook uit afgeluisterde telefoongesprekken.

De rechtbank besloot dat de vier verdachten allemaal voorlopig vast moeten blijven zitten.