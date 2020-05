OM: Douanier was corrupt om gokverslaving te betalen

Print This Post

Een Rotterdamse douanier liet zich omkopen om een gokverslaving te bekostigen, aldus het Rotterdamse Openbaar Ministerie, zo meldt het Algemeen Dagblad. Woensdag diende een voorbereidende zitting.

70.000 cash

Bij de 45-jarige Izaira F. thuis vond de politie 70.000 euro aan cash en interne stukken van de Douane zoals medewerkerslijsten en roosters, en een pgp-telefoon. Justitie denkt dat ze van begin 2017 tot augustus vorig jaar voor criminelen werkte en hielp bij de invoer van twee zeecontainers, waarin mogelijk cocaïne zat gepakt.

F. werkte bij de Douane op de afdeling pre-arrival. Daar wordt bepaald welke binnenkomende containers als risicovol worden ingeschat, en welke fysiek zullen worden gecontroleerd.

De recherche beschikt over pgp-berichten waarin criminele contacten spraken over een miljoen euro aan beloning en waarin de vrouw erover zou spreken dat op een bepaald moment douanecontrole afwezig zou zijn.

Klachten

Izaira F. werd pas enkele maanden na de inval in haar huis gearresteerd. De recherche observeerde haar en zo kwam aan het licht dat ze vaak in casino’s te vinden was.

Haar advocaat zei voor de rechtbank dat de vrouw psychische en lichamelijke klachten heeft en bovendien mantelzorger is van haar moeder, en vroeg haar voorlopig op vrije voeten te stellen. De officier van justitie verzet zich hier niet tegen, maar wil dat dit pas gebeurt als er nog getuigen in de zaak zijn gehoord, over een maand. De rechtbank besloot dat de vrouw op 12 juni vrij komt.