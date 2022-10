OM eist 10 maanden cel voor verkoop 3D-geweer

Connect on Linked in

Voor de Rotterdamse rechtbank heeft de officier van justitie dinsdag tegen twee 23-jarige mannen 10 maanden (en vijf voorwaardelijk) en 9 maanden (en drie voorwaardelijk) celstraf geëist voor het te koop aanbieden van een 3D geprint vuurwapen. De twee liepen tegen twee nepkopers van de politie aan.

‘kk heet’

De twee Rotterdammers hadden het voorafgaand aan de deal met de politie-infiltranten benauwd. Ze vonden de afspraak ‘kk heet’ en waren bang geript te worden (‘hij kan je klare’), zo bleek uit appjes die ze elkaar stuurden. De verkoper had zijn maat gevraagd om mee te gaan om eerst te controleren of de koper wel betrouwbaar was. Op de dag van de overdracht werd de verkoper op heterdaad aangehouden en twee dagen later ook zijn vriend.

De twee stonden terecht voor het verkopen van het vuurwapen en munitie. En in het geval van de verkoper ook nog voor de geluiddemper. Dat zijn vriend wist dat die demper erbij zat staat niet vast, aldus de officier van justitie.

De plomp

De verdachte heeft verklaard het wapen in de verkoop te hebben gedaan omdat hij ‘ervan af wilde’. Dan had hij het beter ingeleverd bij de politie, of ‘desnoods in de plomp’ kunnen gooien, vond de officier van justitie. In de ogen van justitie was duidelijk dat hij er aan wilde verdienen.

3D-wapens zijn niet bepaald veilig te noemen: soms ontploffen ze bij gebruik. Desalniettemin stelde de officier van justitie dat er met het semi-automatische geweer ‘liquidaties worden gepleegd’.