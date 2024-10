OM eist elf jaar cel voor liquidatiepoging bij Zwolse coffeeshop

Op zaterdagavond 16 september 2023 vindt rond 22.15 bij coffeeshop Sky High aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle een schietpartij plaats. Het slachtoffer Jaemy P. (37) is een vaste klant van de zaak, en staat samen met een medewerkster buiten een sigaret te roken, wanneer een donker geklede persoon met capuchon over zijn hoofd een wapen op hem richt. De schutter rent, als P. het op een rennen zet, schietend achter zijn slachtoffer aan en weet hem drie keer in diens bovenlichaam te raken. Volgens justitie is de 40-jarige Ryance M. uit Dalfsen degene die probeerde P. om het leven te brengen.

Criminele incasso

Het vermoeden is dat de aanslag op Jaemy P. voortkomt uit een conflict in het criminele milieu. Eerder die maand staat P. samen met twee andere personen in Dalfsen voor de woning van Ryance M., met als doel 18.000 euro te incasseren wegens een misgelopen criminele deal. ‘Daar ligt het motief voor de schietpartij. Verdachte wilde vergelding, nadat zijn slachtoffer bij hem voor de deur stond om geld te innen’, stelt de officier van justitie.

‘Angst regeert’

Vlak voor de schietpartij is Ryance M., zo is volgens het OM te zien op camerabeelden, heel kort in de coffeeshop zelf, vermoedelijk alleen om te controleren wie er allemaal binnen zijn. Zowel signalement als kleding komt overeen met M. Vlak ná de schietpartij wordt door meerdere personen direct de naam van M. genoemd, wat vervolgens later bij de politie weer niet gebeurt. Het OM: ‘De angst regeert. Getuigen laten niet het achterste van hun tong zien, omdat ze bang zijn voor vervolging of om zelf het nieuwe doelwit te worden.’

Een dag na de schietpartij meldt Ryance M. zich op het politiebureau in Zwolle. Hij ontkent, zowel tijdens verhoren als ook donderdag op zitting, dat hij degene is geweest die de schoten heeft gelost. Het OM is er echter van overtuigd dat het wel om M. gaat.

Wisselende verklaringen

Jaemy P., die naar eigen zeggen ook de verdachte als de schutter herkent, verklaarde in eerste instantie wisselend tegenover de politie, beaamt het OM. Later gaf hij, zoals de man het zelf noemde, wél openheid van zaken: ‘Hij is naar eigen zeggen met een paar jongens naar Dalfsen gegaan en heeft bij verdachte, de schutter dus, aan de deur gestaan. Dat wilde hij aanvankelijk niet tegen de politie vertellen, omdat dan zou uitkomen dat hij zich bezig hield met criminele activiteiten.’

Prominente rol

Voormalig kickbokser Jaemy P. speelde een prominente rol in de zogeheten Zwolse onderwereldoorlog. Hij was als chauffeur betrokken bij het uitvoeren van een liquidatiepoging op Emin Y., in oktober 2019 aan de Bachlaan in Zwolle. Y. overleefde die aanslag. P. bekende later ook een peilbaken onder de wagen van Y. te hebben geplaatst, in opdracht van de Afghaanse broers Idris en Abas M., die celstraffen van 13 en 19 jaar uitzitten. Daarnaast bekende P. dat hij de vluchtauto in brand had gestoken van waaruit Abas M. op Emin Y. zou hebben geschoten. Y. was overigens vorige maand voor de tweede keer doelwit van een liquidatiepoging.



Volgens het OM is Ryance M. volledig toerekeningsvatbaar voor de moordpoging op P. die hem ten laste wordt gelegd: ‘Hij schroomt niet om over te gaan tot ernstig geweld om zijn gelijk te halen. In dit geval past daarom alleen een langdurige gevangenisstraf.’ De officier noemt het ‘een wonder dat er die avond geen doden zijn gevallen’.

Tegen Ryance M. eist het OM elf jaar cel. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

