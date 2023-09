Zwaargewonde bij schietpartij speelde prominente rol in Zwolse drugsoorlog

Connect on Linked in

De man die op zaterdagavond 16 september werd neergeschoten aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle is de 37-jarige Jaemy P. Hij speelde een prominente rol in de zogeheten Zwolse onderwereldoorlog. P. raakte bij de schietpartij voor de deur van coffeeshop Sky High zwaargewond.

De Stentor schrijft dat de 37-jarige Zwollenaar in zijn rug zou zijn geraakt bij de schietpartij die rond 22.15 plaatsvond. Jaemy P. zou zwaargewond coffeeshop Sky High zijn binnengestrompeld, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Er zouden drie kogels zijn gelost.

Beperkingen

De verdachte rende na het schietincident weg via de Enkstraat. Hij werd zondagmiddag 17 september aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man uit Dalfsen. Zijn voorarrest werd woensdag met twee weken verlengd. Hij zit in volledige beperkingen.

Liquidatiepoging

Jaemy P. speelde een prominente rol in de zogeheten Zwolse drugsoorlog waarbij enkele jaren geleden meerdere liquidatiepogingen plaatsvonden in de Hanzestad. P. was als chauffeur betrokken bij het uitvoeren van een liquidatiepoging op Emin Y., die in oktober 2019 werd beschoten aan de Bachlaan in de Zwolse wijk Holtenbroek. Y. overleefde die aanslag.

Peilbaken

P. bekende later ook een peilbaken onder de wagen van Y. te hebben geplaatst, in opdracht van de Afghaanse broers Idris en Abas M., die celstraffen van 13 en 19 jaar uitzitten. Daarnaast bekende P. dat hij de vluchtauto in brand had gestoken van waaruit Abas M. op Emin Y. zou hebben geschoten.

Celstraf

Jaemy P. stond in de Zwolse rechtbank onder meer terecht voor drugshandel, een liquidatiepoging en brandstichting. Hij werd in juni 2021 veroordeeld tot 34 maanden cel, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. De resterende tien maanden zat hij al uit in voorarrest. Ook werd hij veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel tegen P. geëist.

Over een motief voor de schietpartij aan de Van Karnebeekstraat is nog niets bekend. Of de schietpartij van vorige week zaterdag mogelijk een vergeldingsactie is voor de bekennende verklaringen van Jaemy P. in 2021, of dat er een ander conflict speelt met de aangehouden 39-jarige verdachte uit Dalfsen, is nog onduidelijk.