OM eist 12 jaar cel voor poging tot afrekening

Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen de 40-jarige Cristian Z. uit Den Haag. Justitie verdenkt hem ervan een man in zijn gezicht te hebben geschoten. De officier van justitie sprak van ‘een koelbloedige poging tot afrekening in het criminele milieu’. Het slachtoffer overleefde de aanslag.

‘Rasta’

De moordpoging vond plaats in de nacht van 12 op 13 september 2020. Het slachtoffer en de verdachte troffen elkaar in het Laakkwartier in Den Haag. Daarbij was ook nog een derde man aanwezig, die zou luisteren naar de (bij)naam “Rasta”; deze man wordt door het OM beschouwd als een handlanger van de verdachte. De ontmoeting vond plaats op initiatief van Cristian Z., die wilde dat het slachtoffer een schuld van 2000 euro zou voldoen.

Kogel door linker neusgat

Toen duidelijk werd dat de man het geld niet bij zich had, werd hij door “Rasta” in een auto getrokken en op de achterbank gezet. Tijdens het rijden kreeg het slachtoffer door Cristian Z. een wapen tegen zijn gezicht gedrukt, volgens de lezing van het OM. Z. haalde de trekker daadwerkelijk over waarna de kogel door het linker neusgat van het slachtoffer zijn gezicht binnendrong en onder zijn rechter oog weer naar buiten kwam. Het slachtoffer hield zich voor dood en werd door “Rasta” op de Hillebrandstraat uit de auto gegooid. De beschoten man wist hevig bloedend aan te bellen bij een woning. In het ziekenhuis kon zijn leven worden gered.

“Fucked”

Cristian Z. dacht daadwerkelijk dat hij het slachtoffer had vermoord.De officier van justitie: ‘Toen hij zijn vriendin een nieuwsbericht voorhield waaruit bleek dat de man niet dood was, zei verdachte dat hij “fucked” was.’

Negen maanden eerder zou Z. ook zijn huisbaas hebben ontvoerd. Ook toen was geld het motief om het slachtoffer onder bedreiging vast te houden in de auto.

Cristian ontkent de beschuldigingen. ‘Het klopt voor honderd procent niet’, zei hij. Volgens zijn advocaat heeft de handlanger geschoten in de auto. Ook staat niet vast dat het geloste schot potentieel dodelijk was, zei de raadsman. Het wapen was immers een gaspistool, zo schrijft Omroep West.

“Rasta” is voor justitie vooralsnog onvindbaar.