OM eist 14 maanden cel voor bankhelpdeskfraude bij bejaarden

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam 14 maanden cel geëist tegen een 21-jarige man uit Diemen voor het plegen van bankhelpdeskfraude, waarbij zeker zeven (hoog)bejaarde mensen zouden zijn opgelicht.

Volgens justitie is bewezen dat de man ouderen telefonisch benaderde en zich voordeed als

medewerker van een bank. De slachtoffers werd verteld dat er fraude wordt gepleegd met hun bankrekening, waardoor ze snel actie moeten ondernemen. Een andere ‘medewerker’ komt vervolgens aan de deur om de pinpassen op te halen, waar vervolgens zoveel mogelijk geld vanaf wordt gehaald.

Snapchat

De 21-jarige verdachte zou in ieder geval zeven keer betrokken zijn geweest bij deze vorm van oplichting. Volgens het OM was hij telkens de chauffeur die naar de adressen van de slachtoffers toe reed om vervolgens de pinpassen weer af te geven, zodat er mee gepind kon worden. De adressen van de slachtoffers kreeg hij via een Snapchatgroep, waarin verschillende criminelen informatie met elkaar deelden.

Bijrijders

De verdachte werd opgepakt toen hij op 22 september 2022 een oudere uit Leusden wilde oplichten. Het slachtoffer kreeg op tijd argwaan en schakelde de politie in. De verdachte en zijn bijrijders konden worden aangehouden en in de auto werden verschillende pinpassen (niet op naam van de inzittenden), simkaarten, een ABN AMRO-reader, nette kleding en een bivakmuts gevonden.

Bewijsmateriaal

Naast de spullen in de auto bestaat het belangrijkste bewijs tegen de verdachte volgens het OM ook uit chatgesprekken, telefoongegevens en slachtofferverklaringen. Ook zijn eigen verklaring en de verklaring van één van zijn bijrijders behoren tot het bewijs. De verdachte bekent namelijk dat hij in de auto reed waarmee de pinpassen werden opgehaald, al zou hij naar eigen zeggen niet hebben geweten dat de pinpassen gebruikt werden voor fraude.

Strafblad

Het OM is er echter van overtuigd dat de verdachte doelbewust heeft samengewerkt om ten koste van kwetsbare ouderen zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat blijkt ook uit zijn strafblad. Zo werd hij al eerder veroordeeld voor diefstal en op 15 augustus 2022 ook al aangehouden voor vergelijkbare feiten. ‘In die zaak gaat het om precies dezelfde modus operandi’, aldus de officier van justitie. ‘De verdachte zou toen ook de bestuurder zijn geweest. Dat betekent dat hij dus dondersgoed wist waar hij mee bezig was.’

Ruim 11.000 euro

In het onderzoek zijn uiteindelijk zeven feiten aan de Diemenaar gekoppeld. De slachtoffers komen uit Leusden, Harmelen, Baarn, Laren, Landsmeer en Culemborg. In vijf gevallen zijn bankpassen en pincodes afgegeven. In twee gevallen bleef het bij een poging omdat de aangevers argwaan kregen. In totaal is er meer dan 11.000 euro buitgemaakt.

Kwetsbare mensen

Het Openbaar Ministerie neemt de verdachte zijn rol in deze bankhelpdeskfraude zeer kwalijk. ‘Op geen enkel moment heeft de verdachte zich bekommerd om het lot van de slachtoffers, die allen (hoog)bejaard zijn. De jongste was 70 jaar en de oudste was 89 jaar oud. Dit zijn kwetsbare mensen die als een makkelijke prooi worden gezien.’

Doelbewust

Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Strafverzwarend is het feit dat de slachtoffers doelbewust zijn uitgekozen op hun leeftijd. Er is mede daardoor niet alleen sprake van financiële schade, maar ook van zodanige stress dat dit fysieke klachten heeft gegeven.

Het OM eist twintig maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Wanneer de rechtbank uitspraak doet is nog onduidelijk.

De andere strafzaak tegen de verdachte zal op 18 september behandeld worden bij de rechtbank in Breda. Een bijrijder die gelijktijdig werd gearresteerd, een 17-jarige jongen uit Almere, zal op 23 oktober op een OM-hoorzitting moeten verschijnen.