OM eist 1,5 jaar cel tegen kickbokser na zware mishandeling op festival

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch anderhalf jaar cel geëist tegen professioneel kickbokser Bas V. (29) uit Eindhoven wegens zware mishandeling. Het slachtoffer raakte door een harde stoot op zijn hoofd blind aan zijn linkeroog. Ook brak hij zijn neus, jukbeen en oogkas.

Ruzie

De zware mishandeling vond plaats op het Bontgenoten Winterfestival in het Philips de Jonghpark in Eindhoven, op 2 november 2019. Het slachtoffer is met een vriend aan het praten als er ruzie ontstaat, waarbij hij hard op zijn hoofd wordt geslagen. Volgens justitie blijkt al direct dat de situatie ernstig is.

In het ziekenhuis wordt vastgesteld dat zijn neus, jukbeen en oogkas gebroken zijn. Doordat de man blind raakt aan zijn linkeroog kan hij niet meer aan de slag als elektricien. Ook voetballen zit er niet meer in.

Opsporing Verzocht

De politie start direct een zoektocht naar de dader. Mede door aandacht in onder meer Opsporing Verzocht en Bureau Brabant werd de Eindhovense kickbokser Bas V. eind september 2020 aangehouden. Hij werd even daarvoor door de politie getapt en die gesprekken zorgen mede voor het bewijs in de zaak.

Het OM zegt het de verdachte kwalijk te nemen dat hij op het festival zoveel geweld heeft gebruikt, zeker omdat hij als kickbokser heel goed weet hoe groot de impact van een trap of klap kan zijn. De officier van justitie daarover:

“De verdachte is door zijn sport getraind om anderen zo hard mogelijk te raken. Als je onder die omstandigheden iemand op een festival een klap in het gezicht geeft, dan is er een aanmerkelijke kans dat die ander zwaar letsel oploopt, en aanvaard je die kans ook.”

Proceshouding

De officier van justitie stond tijdens de zitting van maandag ook stil bij de proceshouding van Bas V. tijdens het onderzoek. Hij citeerde onder meer uit afgeluisterde gesprekken, waarin duidelijk werd dat V. allesbehalve zijn verantwoordelijk nam voor zijn daden. Zo meldde hij zich niet na de mishandeling, ook niet toen hij vernam dat het slachtoffer aan één oog blind was.

Trots

Ook heeft hij volgens justitie geprobeerd om samen met vrienden een scenario te bedenken om er onderuit te komen. Kenmerkend voor zijn houding is volgens de officier een uitspraak die uit een tapgesprek naar voren kwam op het moment dat beelden van de verdachte naar buiten werden gebracht. “Tegen een vriend zei hij toen trots te zijn dat het zijn debuut op de Nederlandse televisie was.”

Het OM wil dat Bas V. opdraait voor de medische kosten en eist naast anderhalf jaar gevangenisstraf een schadevergoeding van ruim 36.000 euro voor het slachtoffer.

De uitspraak in de zaak is over twee weken.