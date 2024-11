OM eist 15 jaar cel voor dodelijke steekpartij in poppodium TivoliVredenburg

De dodelijke steekpartij vond plaats in de ochtend van 19 november 2023 na een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. Mohamed B. vluchtte nadat hij zijn collega-schoonmaker in zijn borst en buik stak, maar werd in de loop van de ochtend aangehouden. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Camerabeelden

Volgens de officier van justitie is het in deze zaak overduidelijk wat er is gebeurd. Op camerabeelden is volgens het OM goed te zien hoe een woordenwisseling tussen de twee mannen uit de hand loopt. Het slachtoffer probeert weg te vluchten, maar Mohamed B. achtervolgt hem, trekt een mes en steekt vervolgens twee keer met kracht in op het bovenlichaam van het slachtoffer.

Duidelijk aanvallend

Het waarom in deze zaak is echter niet duidelijk. Volgens B. handelde hij uit zelfverdediging, maar die verklaring klopt volgens de officier van justitie niet. Het hele incident is namelijk duidelijk op camerabeelden te zien. ‘Het is duidelijk dat hij vanaf het begin de confrontatie zoekt. Zonder enige omhaal trekt hij ook een mes en achtervolgt hij het slachtoffer daarmee, terwijl het slachtoffer van hem weg probeert te komen. Dit handelen is in niets verdedigend, maar duidelijk aanvallend van aard.’

Volgens de officier van justitie is er in deze zaak geen bewijs dat de verdachte met voorbedachte rade handelde, maar had hij wel de opzet om zijn collega te doden. ‘Het tweemaal welbewust en met kracht insteken op een ander met een vleesmes met een fors lemmet kan niet anders geduid worden dan het willens en wetens om het leven willen brengen van de persoon die gestoken wordt’, aldus de officier van justitie.

‘Meer dan een opwelling’

‘Dit was meer dan een opwelling’, vindt de officier van justitie. Dat maakt de zaak zo heftig en daarom eist het OM een hoge straf. ‘De verdachte wil niet weg van het geweld, hij wil ermee door. Hij achtervolgt het slachtoffer. Terwijl het slachtoffer weg probeert te komen grijpt de verdachte hem beet. Hij steekt, bewust en met kracht. Het slachtoffer, in wat niet anders dan heftige paniek moet zijn geweest, probeert nogmaals te vluchten. Tevergeefs.’

Daarnaast moet volgens de officier ook gedacht worden aan de medewerkers van het poppodium, die getuige zijn geweest van de steekpartij. ‘Zij zijn geconfronteerd met het dodelijke, zinloze geweld van de verdachte en zij zullen dat nooit vergeten.’



Gezien de ernst van het feit en aard van het geweld komt het OM tot een strafeis van vijftien jaar gevangenisstraf. De rechtbank doet op 28 november uitspraak.

