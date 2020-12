OM eist 30 jaar cel voor afrekening drugsmilieu

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft donderdag 30 jaar celstraf geëist tegen de 51-jarige Maikel A. uit Diemen, die onder meer wordt verdacht van het doodschieten van de 19-jarige Raymildo Landveld. Het slachtoffer werd op 2 mei 2018 in een bestelbusje op de Krootstraat in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een vriend van Landveld zwaargewond.

Kilo coke

Uit politieonderzoek is gebleken dat het bestelbusje werd gebruikt voor drugstransporten. In een verborgen ruimte in het busje werd één kilo cocaïne aangetroffen. Raymildo Landveld was een dakloze die het busje als onderkomen had gekozen, maar zeer waarschijnlijk niets met drugstransporten of drugshandel te maken had. Maikel A. wordt naast deze moord ook verdacht van poging moord, van een dubbele poging doodslag, drugshandel, wapenbezit en witwassen.

Eén dode, drie gewonden

De officieren noemden het in hun requisitoir een ‘afrekening in het criminele drugscircuit waarbij vier onschuldige burgers het slachtoffer zijn geworden’. Bij drie verschillende schietpartijen vlak na elkaar ’s avonds op 2 mei 2018 viel één dode en raakten drie mensen gewond.

Het politieonderzoek bestaande uit onder meer getuigenverklaringen, tapgesprekken en dna-onderzoek leidde naar drie verdachten. Een 27-jarige medeverdachte werd in november 2019 al veroordeeld voor zijn aandeel in de strafzaak en de eigenaar van het bestelbusje verschijnt op een later moment nog voor de rechter. (tekst loopt door na de advertenties).

‘Geript’

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de schietpartijen te maken hadden met het feit dat het bestelbusje een paar dagen eerder was ‘geript’. Het onderzoek heeft niet uitgewezen wie daarvoor verantwoordelijk was en hoeveel drugs zou zijn verdwenen. Wel is duidelijk geworden dat de verborgen ruimte in het busje groot genoeg was om 600 kilo cocaïne in te verbergen.

De dakloze Landveld zag het busje op een parkeerterrein staan, met de sleutel er nog in. Vervolgens nam hij het busje mee om het als onderkomen te gebruiken, maar hij wist waarschijnlijk niet dat er een kilo coke in zat verborgen.

‘Uit het niets’

Zodra Maikel A. werd getipt over de locatie waar het busje reed, volgde hij het voertuig en begon vervolgens ‘uit het niets’ te schieten op een auto die uit de Krootstraat, waar het busje net inreed, aan kwam rijden. De twee inzittenden werden ternauwernood geraakt. Vervolgens parkeert de verdachte zijn auto, loopt naar een andere auto die het busje volgde, schiet de bestuurder in zijn been en richt het wapen op zijn borst. Uiteindelijk loopt hij naar de stash-bus om zijn oorspronkelijke plan te voltooien.

Het OM: ‘Er is geen woordenwisseling of gesprek geweest, er is geen enkele poging gedaan om de bus mee te nemen om te kijken wie daar eigenlijk in zit. Alles wijst erop dat er maar één doel was: het schieten op en het afrekenen met de dief van de bus.’

Zeecontainers

A. wordt daarnaast beschuldigd van drugshandel en cocaïneproductie. Zo was er sprake van een zeecontainer die “voorzichtig” van Den Haag naar Lelystad moest worden vervoerd. In een andere zeecontainer waarmee A. in verband wordt gebracht, werden o.a. een wapen, versnijdingsmiddelen, een vacuümmachine en een etiketteermachine aangetroffen. Een derde container bleek een complete cocaïnewasserij te bevatten.