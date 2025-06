OM eist 3,5 cel tegen Amsterdamse ex-agent voor lekken info aan onderwereld

Tegen betaling Het onderzoek start op 24 februari 2023 als de politie na een melding in Utrecht een auto staande houdt. Agenten treffen drie mannen, vuurwapens en telefoons aan. Op één van de telefoons blijkt later politie-informatie te staan met kenteken-, adres- en persoonsgegevens die tegen betaling zouden zijn gedeeld. Onderzoek wijst al snel uit dat negen dienstnummers van politieambtenaren de informatie in het systeem hebben opgezocht. Na een vergelijking van onder andere loggegevens en dienstroosters leidt het onderzoek naar één persoon: de 36-jarige Fouad el A..

Opnameapparatuur

Onder leiding van de Rijksrecherche wordt een onderzoek gestart naar de vermoedelijke omkoping. Daarbij wordt onder andere opnameapparatuur geplaatst in de auto’s van de politieagent en zijn broer: de 27-jarige Anouar el A.. Op die manier vangt de recherche uiteindelijk gesprekken op die volgens het OM bevestigen dat er sprake is van het verkopen van politie-informatie.

Zo vangen de opnames op hoe de 27-jarige verdachte aan een onbekende man vertelt dat hij iemand binnen de politie kent die hem kan vertellen hoe “heet” mensen zijn. Hiermee bedoelt hij te kunnen bevestigen of iemand door de politie wordt onderzocht of niet. Later deelt hij daadwerkelijk informatie dat iemand geobserveerd wordt.

Tienduizenden euro’s

Ook vangen de opnames op hoe de twee broers onderling spreken over opgevraagde informatie en de status ervan. Onderzoek laat zien dat uiteindelijk drieëntwintig kentekens en negentien personen zijn bevraagd, waarmee de broers tienduizenden euro’s zouden hebben verdiend. De 27-jarige broer zou daarnaast, zo lijkt volgens justitie uit de opnames, actief zijn in de drugshandel.

65 kilo drugs

De drie verdachten worden uiteindelijk op 18 juni 2024 aangehouden. Bij de jongste broer thuis worden cash geld en veel dure spullen aangetroffen. Bij de derde verdachte, een 22-jarig contactpersoon van de jongste broer, wordt ruim 65 kilo (hard)drugs gevonden met een waarde van 1,5 miljoen euro. Ook in zijn huis treft de politie grote hoeveelheden contant geld aan.

Bedreigd

Bij het verhoor verklaart de 36-jarige Fouad el A. dat hij inderdaad informatie heeft gelekt, maar dat hij alleen heeft meegewerkt omdat hij bedreigd werd door mensen uit het criminele circuit. Volgens het OM is dat niet uit het onderzoek gebleken. Uit onderzoek blijkt onder andere dat de verdachte informatie geeft die niet gevraagd wordt en hij bij zijn broer oppert om meer geld voor de gelekte informatie te vragen. Ook spoort hij zijn broer op één dag meerdere keren aan om aanvragen te melden, omdat hij die dag aan het werk is. Gedrag dat volgens het OM niet past bij de druk die de verdachte beschrijft.

Misbruik gemaakt van positie

Bij het bepalen van de strafeis wordt rekening gehouden met de ernst van de feiten. ‘De 36-jarige verdachte heeft zich, als politieambtenaar, schuldig gemaakt aan omkoping’, aldus de officier van justitie vandaag in de rechtbank. ‘Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie van opsporingsambtenaar en het in hem gestelde vertrouwen op grove wijze geschonden.’

Ook over de 27-jarige verdachte is de officier duidelijk. ‘De verdachte heeft bij het lekken van politiegegevens een zeer actieve rol gespeeld als een soort informatiemakelaar. Deze functies zijn voor de zware georganiseerde criminaliteit enorm belangrijk.’

Strafeisen

Tegen Fouad el A. eist het OM een celstraf van 42 maanden en een beroepsverbod van acht jaar. Zijn broer, de 27-jarige Anouar, krijgt wat het OM betreft acht jaar cel. De derde verdachte tekende vanochtend een procesafspraak met het OM waarbij hij instemt met een gevangenisstraf van vijf jaar.