OM eist 3,5 jaar cel tegen ‘hardleerse’ drugscrimineel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch 3,5 jaar celstraf geëist tegen de 34-jarige M.K. uit Rotterdam voor het verhandelen en het bezit van grote hoeveelheden cocaïne en heroïne in Helmond. Ook wil het OM een bedrag van ruim 26.000 euro terug van de man, die een fors strafblad heeft met al meerdere veroordelingen voor drugsdelicten.

Mishandeling

De politie hield hem al meerdere keren aan voor het bezit van grotere en kleinere hoeveelheden drugs. Hij verzette zich in december 2022 bij een van de aanhoudingen en mishandelde daarbij twee agenten. Uit verder onderzoek bleek dat de verdachte zich op grote schaal en gedurende langere periode bezighield met de handel in cocaïne en heroïne, waarmee hij volgens justitie vele duizenden euro’s zou hebben verdiend. De feiten die woensdag door het OM naar voren zijn gebracht, zijn volgens de officier van justitie slechts het topje van de ijsberg: ‘Eén van de afnemers heeft aangegeven al zeker 3 à 4 jaar cocaïne bij de verdachte te kopen’.

Lang strafblad

Bij het bepalen van de strafmaat heeft het OM sterk rekening gehouden met het lange strafblad van de verdachte:

‘Daarop staan meerdere veroordelingen voor drugsfeiten. Dat we het hier vandaag weer over negen feiten hebben, maakt dat verdachte bijzonder hardleers te noemen is. Eerder aan hem opgelegde straffen hebben hem er niet van weerhouden om wederom de fout in te gaan. Dat maakt dat ik een andere straf, dan een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur, niet passend acht.’

Tegen M.K. is een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist. Verder wil het OM een bedrag van ruim 26.000 euro terug van de man. Dit geld zou hij met zijn handel hebben verdiend.

De uitspraak in de zaak is over twee weken.